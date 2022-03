El actor Sean Penn llama a boicotear los Oscars 2022 si la Academia no deja hablar al presidente de Ucrania

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Domingo 27.03.2022

10:32

El actor se ha mostrado visiblemente enojado al conocer que la Academia habría rechazado una posible intervención de Zelenski en la gala de los Oscars 2022, que se celebra este domingo

El actor Sean Penn, quien pasó una semana en Ucrania grabando un documental sobre la invasión rusa, ha llamado al boicot a los Oscars 2022 si la Academia no permite la intervención del presidente de Ucrania Vlodomir Zelenski durante la gala que se celebra este domingo en el Teatro Dolby de Los Ángeles.

"Si eso pasa, animaré a todos los nominados a protestar y boicotear los premios", ha apuntado de forma tajante el actor durante una entrevista con Jim Acosta en CNN.

La posible intervención del líder ucraniano en la noche más especial de la industria lleva planeando la última semana después de que la humorista Amy Schumer, una de las presentadoras de la ceremonia, apuntase la responsabilidad de los Oscars a la hora de dar voz a Zelenski.

"No hay nada más grande que los Premios de la Academia puedan hacer que darle a Zelenski la oportunidad de hablar con todos nosotros. Tengo entendido que se ha tomado la decisión de no hacerlo. No soy yo quien puede decir si el presidente Zelenski hubiera querido hacerlo o no... Si la Academia ha elegido no escuchar a los líderes de Ucrania, que están recibiendo balas y bombas por nosotros, junto con los niños ucranianos que están tratando de proteger, entonces creo que cada una de esas personas y cada parte de esa decisión habrá sido el momento más obsceno de toda la historia de Hollywood", señala Penn.

"Si resulta, como parece, que Zelenski no va a intervenir, alentaría a todos los involucrados -aunque sé que es su noche y lo entiendo- a protestar y boicotear los premios de la Academia. Esto es mucho más importante que su momento de lucirse. Yo mismo fundiré mis estatuillas en público", ha apuntado Penn.

"Rezo para que esto no suceda. Rezo para que no haya personas tan arrogantes como para considerarse representantes de la industria y que hayan decidido no contar con el líder de Ucrania", ha zanjado.

ICYMI: Actor Sean Penn says the Oscars should be boycotted if the ceremony’s planners have decided against having Zelensky on the program. pic.twitter.com/4LI2YIiKcD — Jim Acosta (@Acosta) March 26, 2022

Sean Penn en Ucrania

El actor viajó al inicio de la guerra a Ucrania, donde permaneció una semana grabando un documental sobre la invasión de Rusia. Durante su estancia en el país, el actor visitó la Oficina del presidente, Volodimir Zelenski, y asistió a una rueda de prensa de Iryna Vereshchuk, viceprimera ministra y asesora de la Oficina del Jefe de Estado.

El protagonista de Mystic river estuvo hablando con los periodistas acreditados en la rueda de prensa y "con nuestros militares, vio cómo defendemos a nuestro país", explicaba una nota oficial.

El actor y director ya realizó una visita a Ucrania en noviembre de 2021 por primera vez para preparar este documental, en medio de las tensiones entre Ucrania y Rusia y no es la primera vez que se ha visto involucrado en operaciones humanitarias o ha opinado sobre conflictos políticos.