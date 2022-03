Desenterraron cinco tumbas faraónicas en la necrópolis de Saqqara

Egipto descubrió cinco tumbas "en buen estado y erigidas para altos funcionarios" en la necrópolis de Menfis, en Saqqara, la capital del Antiguo Reino de los faraones, a las afueras de la capital, El Cairo.

Las cinco tumbas fueron desenterradas a principios de este mes y se remontan al Reino Antiguo –un periodo que abarca aproximadamente desde el 2700 a.C. hasta el 2200 a.C.–, así como al Primer Periodo Intermedio, que duró más de un siglo tras el colapso del Reino Antiguo, según el Ministerio de Turismo y Antigüedades.

Mostafa Waziri, secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades, dijo que los arqueólogos egipcios comenzaron a excavar el sitio en septiembre. Las tumbas, dijo, eran de altos funcionarios, incluyendo gobernantes regionales y supervisores de palacio en el antiguo Egipto.

Más tumbas en el lugar arqueológico

"Todas esas cinco tumbas están bien pintadas y decoradas. Las excavaciones no se han detenido. Tenemos previsto continuar con las excavaciones. Creemos que podemos encontrar más tumbas en esta zona", dijo a los periodistas en el lugar.

Las tumbas se encontraron cerca de la Pirámide Escalonada de Djoser, en la Necrópolis de Saqqara, a 24 kilómetros (15 millas) al suroeste de El Cairo.

De las otras tres tumbas, dos de seis metros de profundidad, pertenecían a dos mujeres, una de las cuales era "la única responsable a cargo del embellecimiento del rey", y al sacerdote Pepi Nefhany.

