Canadá goleó a Jamaica y clasificó a Qatar 2022, el segundo Mundial de su historia

Canadá aseguró este domingo su plaza en Qatar 2022 al golear como local a Jamaica por 4 a 0 y se clasificó al Mundial de la FIFA por segunda vez en su historia, a 36 años de su primera y única participación.

El seleccionado norteamericano se impuso sobre los "Reggae Boys" en el Estadio BMO de la ciudad de Toronto, con tantos de Cyle Larin (13'), Tajon Buchanan (44'), David Junior Hoilett (82') y Adrian Mariappa en contra (88'), lo que le permitió asegurarse el primer puesto de las Eliminatorias de la Concacaf a falta de una fecha para el cierre.

Canadá sumó 28 unidades en 13 partidos disputados (8 victorias, 4 empates, 1 derrota) y jugará sin presiones el miércoles próximo cuando visite a Panamá (18), que pelea por el cuarto puesto, de acceso al repechaje.

🇨🇦 They've done it!



🤩 Canada reach the men's #WorldCup for the first time since 1986#WCQ | #WorldCup | @CanadaSoccerEN pic.twitter.com/7iiHTZtwxY