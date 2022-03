Dolor en el colegio La Salle de la ciudad de Santa Fe: por el fallecimiento de una alumna, no habrá clases este lunes

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Una joven que cursaba el 4to año falleció luego de sufrir una descompensación. La institución difundió un comunicado en el que informa que se suspenden las actividades durante el día 28 de marzo "en señal de duelo y respeto".

Este domingo el colegio La Salle Jobson informó a la comunidad educativa que las actividades de este lunes estarán suspendidas. Por medio de un comunicado, la institución escolar informó el doloroso motivo: una estudiante falleció este domingo. La joven cursaba el 4to año "A" del nivel secundario y era hija de la vicedirectora del primario. Según trascendió, habría fallecido luego de sufrir una descompensación.

"No podemos dejar de expresar nuestra inmensa tristeza. En señal de respeto y duelo, este lunes no se dictarán clases", lamentó la institución, al informar que este lunes 28 de marzo no habrá clases.

"Desde el Consejo Directivo queremos expresar nuestra inmensa tristeza ante esta pérdida irreparable", describe el comunicado difundido a las familias lasallanas.

En tanto, se informó que la joven será velada en la sala de sepelios ubicada en Suipacha 2488, de 12 a 21 horas y sus restos serán inhumados en el cementerio privado Lar de Paz el lunes a las 11 horas.

"Nos unimos en oración y acompañamos a su familia para que el Padre bueno reciba en su gloria a su hija y le permita el descanso eterno, brille para ella la luz perpetua. Amén", termina el comunicado de La Salle.