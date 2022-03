https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El presidente Spahn compareció ante la Justicia, ofreció un registro informático pero no fue aceptado. IGPJ recibió notas de parte de Más Unión y deberá expedirse. ¿Cómo jugará la resolución 226?

Se pidió la impugnación del padrón provisorio... Unión: no está el Libro de Registro de Socios y eso genera problemas

El sábado venció el período de revisión del padrón provisorio de socios y desde Más Unión se realizó una impugnación por entender que la ausencia del Libro de Registro de Socios impide contar con la base de datos legal. Por lo tanto, se realizó un escrito que fue presentado en IGPJ y se espera una respuesta de parte del ente que fiscaliza el proceso eleccionario, que tiene fecha de realización para el 10 de abril en Unión.

El miércoles pasado se llevó adelante una audiencia convocada por el Juez Gabriel Abad, de la 6ta Nominación Civil y Comercial, con motivo de la desobediencia judicial en dos oportunidades por parte del club de exhibir el Libro de Registro de Socios. En esa audiencia, a la que se presentó el presidente de la institución, Luis Spahn y el máximo dirigente de Más Unión, Leonardo Simonutti, Spahn declaró y reconoció que el club no posee el Libro de Registro de Socios, dado que desconoce si el mismo fue llevado por el MPA en virtud del allanamiento de noviembre de 2019, o fue sustraído o extraviado, por lo que desde esa fecha no está disponible.

La confección de los padrones electorales, los socios habilitados para ingresar a una asamblea o quienes pueden ser o no miembros de una comisión directiva, es información extraída del Libro de Registro de Socios, que en Unión no está. El club propuso la entrega de un registro informático, pero, al parecer, el mismo ha sido objetado. ¿Las razones?, se dice que no se habría pedido autorización a IGPJ y que el Registro informático no sería manejado desde el club sino por parte de un tercero.

Por otra parte, desde Glorioso '89 se dice que "nosotros hicimos varios cuestionamientos, porque en el padrón provisorio hay personas fallecidas y otras irregularidades. Nos respondieron detalladamente a todas las objeciones, hay varios asteriscos al lado del nombre de cada socio, mucha gente perdió la antigüedad porque dejó de pagar durante la pandemia y otras cuestiones que también contestaron. Pero hay un tema primordial y es que el Registro de Socios no está y entonces el padrón no tiene esa base legal. Ese es un problema de fondo que se viene en los próximos días".

La resolución 226 de IGPJ indica que las asociaciones civiles que no hayan rubricado el Registro de Socios, deberán someterse a un proceso de normalización. El punto 2 menciona el caso de asociaciones como Unión, que hayan perdido o extraviado el Registro y que, en el mismo sentido, deberán someterse a ese proceso y en el punto 3 indica que quedan exceptuadas las asociaciones que puedan acreditar de manera fehaciente quiénes son la totalidad de los socios que cuenta la institución, la categoría que revisten y las cuotas que tengan pagas. Respecto de esto último (registro informático), que se supone que Unión estaría en condiciones de demostrar, hay objeciones como las ya comentadas más arriba, más otras irregularidades que desde otras listas se encargaron de detallar ante IGPJ.

Mientras tanto, el presidente Luis Spahn declaró hace algunos días que "están tratando con malas artes de impedir las elecciones. No entiendo cual es el sentido, tanto que pedían elecciones y hay observaciones que me dan vergüenza. No conocen el estatuto ni la resolución de Inspección General de Justicia".

La realidad es que desde 2019 no se sabe dónde está el Libro de Registro de Socios, que es considerado un elemento indispensable como base legal para conocer la verdadera situación de cada asociado y miembro de comisión directiva. En los próximos días se producirían novedades, ya que al margen de lo que ocurrió la semana pasada en la Justicia, IGPJ cuenta ahora con una nota -la impugnación del padrón societario y la ausencia del Libro de Registro de Socios- que deberá contestar y resolver en consecuencia. Unión tiene un registro informático de socios que, para la oposición, tiene serios vicios e irregularidades.

Vieron Qatar-Bulgaria

Crespo y Nepote: puro trabajo

Hernán Crespo y su cuerpo técnico, donde está el santafesino Gustavo Nepote, se hizo cargo de Al Duhail de Qatar y el equipo debutará el 7 de abril venidero. El objetivo es la clasificación para la Champions asiática y en breve viajarán a Arabia para afrontar la disputa de seis partidos allí en un lapso de seis días, luego de lo cuál tendrán un tiempo de descanso hasta el comienzo del próximo torneo. También aprovecharon para ver el partido amistoso que jugaron Qatar y Bulgaria, que terminó con la victoria de la selección local por 2 a 1. Como no podía ser de otra forma, quedaron impactados con el lujo del estadio en el que se jugó el partido, que será uno de los escenarios de la próxima Copa del Mundo. En la foto, Crespo y Nepote al término de uno de los entrenamientos en Doha.