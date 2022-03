El Mundial de Qatar ya tiene 20 países clasificados

Con la clasificación este domingo lograda por Canadá, 20 selecciones lograron sacar su boleto al próximo Mundial de Qatar que se llevará adelante del 21 de noviembre al 18 de diciembre.

Cabe destacar, que el próximo viernes en Doha se realizará el sorteo para definir los grupos correspondientes.

Los 20 que ya tienen la clasificación

Asia (5): Qatar, Irán, Corea del Sur, Japón y Arabia Saudita.

Concacaf (1): Canadá.

Europa (10): Dinamarca, Alemania, Francia, Bélgica, Croacia, España, Serbia, Inglaterra, Suiza y Países Bajos.

Sudamérica (4): Brasil, Argentina, Ecuador y Uruguay.

