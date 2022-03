https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 28.03.2022 - Última actualización - 7:49

7:25

Tras uno de los momentos más extraños de la historia de los premios de la Academia de Artes, el actor se mostró preocupado.

Polémica en los Oscar Will Smith se lamentó y pidió disculpas luego del golpe a Chris Rock: "Espero que me vuelvan a invitar" Tras uno de los momentos más extraños de la historia de los premios de la Academia de Artes, el actor se mostró preocupado. Tras uno de los momentos más extraños de la historia de los premios de la Academia de Artes, el actor se mostró preocupado.

La polémica que protagonizó este domingo por la noche Will Smith revolucionó las redes y sorprendió a todos los presentes en la entrega de los Premios Oscar 2022.

En medio de la presentación del galardón a “Mejor Documental”, el actor y humorista Chris Rock hizo una serie de chistes, entre los cuáles hizo referencia a la esposa de Smith. Este hecho provocó el enojo del ex rapero, el cual subió al escenario y le propinó una trompada.

La reacción del ex protagonista de Men in Black se suscitó luego de que su colega hiciera una broma comparando el cabello corto de su esposa, Jada Pinkett Smith con el personaje de cabellera rapada de Demi Moore en la película de 1997 “G.I. Jane” (“Hasta el límite” en Latinoamérica, “La Teniente O’Neil” en España). La actriz siempre habla públicamente sobre su lucha contra la alopecia, un trastorno autoinmune que provoca la caída del cabello.

Minutos más tarde, Will Smith recibió el premio a “Mejor Actor” por su papel en “King Richard”. Entre algunas lágrimas, expresó en primer lugar: “Richard Williams fue un hombre muy valiente, defensor de su familia. En este momento de mi vida, yo estoy abrumado con lo que Dios me pide que haga y que sea en este mundo.”

Y agregó: “Haciendo esta película pude proteger a Aunjanue Ellis, una de las más fuertes y más delicadas personas que he conocido. Pude proteger a las dos actrices que interpretan a Venus y Serena. Me están llamando en la vida a que ame y proteja a las personas, y que sea un río para mis personas”.

Will Smith recibe su premio #Oscar presenta disculpas y dice que no está dispuesto a soportar burlas y faltas de respeto.pic.twitter.com/xJ4TMK6xc3 — Mónik 💐 (@monikquinterog) March 28, 2022

Luego, se refirió al incidente y manifestó: “Quiero pedirle una disculpa a la Academia, a todos los nominados en mi categoría. Es un momento hermoso, no lloro por ganar un premio, se trata de darle luz a las personas, a todo el equipo de King Richard y a toda la familia Williams”. En tanto, finalizó: “El arte imita a la vida. Me veo como el papá loco como le decían a Richard, pero el amor te hace hacer cosas locas. Quiero poder cuidar de mi mamá, de mi familia y mi esposa, gracias por este momento, espero que la Academia me vuelva a invitar”.

Además, relató un consejo que le brindó Denzel Washington tras su ataque de furia: “En tu momento más alto ten cuidado, porque es cuando el diablo viene a por ti”.