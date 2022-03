https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Will Smith vs. Chris Rock: la pelea de los Oscar en memes

Will Smith durante la entrega de estatuillas en los Oscar 2022, golpeó a Chris Rock luego de hacer una broma a su esposa, Jada Pinkett Smith

Año tras año existen momentos que definen la ceremonia de los premios Oscar. El selfie de Ellen DeGeneres en 2014 o la equivocación en la categoría “Mejor Película” en 2017 (La La Land vs. Moonlight) son ejemplo de ello. Este domingo presenciamos uno más: el ataque del actor Will Smith a Chris Rock por un chiste “fuera de lugar” que paralizó la ceremonia más vista del mundo -en cuanto a cinematografía- durante un par de segundos. Algunos de los memes que dejó la actual ceremonia fueron los siguientes Foto: Gentileza Foto: Gentileza Foto: Gentileza Foto: Gentileza Foto: Gentileza Foto: Gentileza Foto: Gentileza Foto: Gentileza ​ Foto: Gentileza Foto: Gentileza Foto: Gentileza Foto: Gentileza Foto: Gentileza

