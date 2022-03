Alopecia femenina: el drama que sufre la esposa de Will Smith y provocó su enojo tras las burlas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jada Pinkett Smith sufre de esta enfermedad y ha hablado en varias ocasiones sobre su experiencia y el tratamiento correspondiente. Un chiste de Chris Rock sobre este tema desató la escena arriba del escenario.

Un insólito momento se vivió este domingo por la noche en la entrega de los Premios Oscar 2022, donde en medio de un pequeño segmento de humor de Chris Rock, el actor realizó un chiste sobre Jada Pinkett Smith, esposa de Will Smith.

La agresión hacia Pinkett Smith fue en referencia a la alopecia que sufre y una referencia fuera de lugar con el personaje de Demi Moore en “La teniente O’Neil”.

Esto provocó la reacción de Will Smith, quién rápidamente subió al escenario y golpeó a Chris Rock en la cara. Luego, volvió a su asiento y gritó: "Mantén el nombre de mi mujer fuera de tu puta boca".

El drama que sufre Jada ya fue reconocido por ella misma en las redes sociales, donde desde hace varios meses se muestra con el cabello completamente rapado y ha relatado parte del día a día con dicha complicación.

"Voy a cortarme todo hasta dejar ver el cuero cabelludo para que nadie piense que me he sometido a una cirugía cerebral, o algo así", señaló la actriz en Instagram en diciembre de 2021. "Esta alopecia y yo seremos amigas... ¡Punto!".

Expertos señalan que un 40% de las mujeres ha padecido caída de cabello y que 1 de cada 6 sufre alopecia. Mientras que en hombres el porcentaje asciende al 50% en los mayores de 50 años.

La misma se divide en dos grandes grupos: las cicatrizales y las que no lo son, siendo que estas últimas son las más frecuentes. En las primera de las dos, el pelo que se pierde, no se recupera y por esta razón es de vital importancia consultar a un especialista para un diagnóstico temprano y tratamiento adecuado.

No se deben confundir estos trastornos con fenómenos como el efluvio telógeno, que aparece a causa de un proceso estresante, ya sea físico o emocional. También produce una caída intensa de pelo, pero en este caso el cabello vuelve a crecer sin necesidad de someterse a ningún tratamiento. Se han producido muchos casos de efluvio telógeno a raíz del Covid.

Causas más frecuentes para la alopecia

Alteración de las hormonas tiroideas.

Falta de depósitos de hierro suficientes o anemia de otro origen

Medicación, cirugías, parto, situaciones de gran estrés físico o psíquico.

Enfermedades febriles o traumatismos

Pérdida de peso, entre otras.

Cómo se trata la alopecia

Los expertos señalan la importancia de acudir prontamente a la consulta médica, ya que se puede estabilizar la caída de cabello o, incluso, revertirla. Hasta el momento, hay lociones y medicamentos por vía oral que, además de ser seguros y efectivos en hombres y mujeres, permiten una mejora en el cuadro.

Complementos para el tratamiento

Lavado: diario o incluso dos veces al día, si es necesario. El cabello que no cayó en un lavado caerá todo junto en un lavado diferido.

Champú: se recomiendan suaves y de uso frecuente, alternando con el champú de tratamiento dermatológico prescripto.

Tintura y gel: los productos de uso externo (como la gomina, las tinturas, los acondicionadores, etc.) no intervienen en el proceso de atrofia del folículo, por lo tanto no alteran el curso de crecimiento de pelo.

Peinados: si implican una tracción (pelo recogido, rayas muy marcadas y tirantes, etc.) pueden arrancar cabello si son excesivamente tirantes.

Cabello largo: el pelo corto o largo no afecta la caída del cabello, aunque los expertos advierten que el pelo largo puede generar más tracción y arranque de cabello por la necesidad de peinarlo.

Almendras y gelatina: se recomienda su consumo ya que contienen aminoácidos esenciales para el crecimiento del cabello.