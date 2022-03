Padrastro acusado por la muerte de un joven carbonizado en Las Flores

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La fiscalía pidió 25 años de prisión para Juan José Barreto, por el homicidio de Leandro Ruiz, ocurrido el 28 de abril de 2019. "No tengo dudas de que el incendio fue accidental", dijo la defensa, que reclamó la absolución.

¿Es Juan José Barreto culpable por el incendio de su casa, y por añadidura, de la muerte de su hijastro Leandro Ruiz, quien falleció carbonizado dentro de uno de los dormitorios? Esa es la pregunta que deberá resolver el tribunal, cuando este martes dicte sentencia y ponga punto final a un juicio oral en el que se ventiló una compleja trama de adicciones, abandono y violencia de género e intrafamiliar cuyo resultado fue el trágico sucesos.

El tribunal, presidido por la jueza Sandra Valenti, junto con sus pares Leandro Lazzarini y Pablo Ruiz Staiger, deberán optar entre el abultado pedido de condena solicitado por la Fiscalía, que reclamó 25 años de prisión; y la absolución por inocencia, proclamada por la defensa.

Barreto, quien hoy cuenta con 41 años, se encuentra detenido desde la madrugada del 28 de abril de 2019, cuando su hijastro de 25, Leandro Ruiz, se quemó vivo dentro de uno de los dormitorios de la vivienda de calle Larrea 4707 del barrio Las Flores.

"Se trató de un hecho de violencia extrema en un contexto de peleas previas y con un componente innegable de violencia de género detrás", señaló el fiscal Andrés Marchi.Foto: Archivo El Litoral

"Fue intencional"

Para los fiscales Andrés Marchi y Ana Laura Gioria, Barreto aprovechó que el muchacho se encontraba dormido para prender fuego una pila de ropa sucia que colocó en la puerta de la habitación, bloqueando el único acceso posible. Los representantes del MPA sostienen que el implicado debe pagar como responsable de los delitos de "homicidio simple -con dolo eventual-" e "incendio agravado por el resultado muerte" en concurso real.

"El incendio fue intencional, no hay lugar a dudas", dijo el Dr. Marchi el viernes pasado en su alegato final. "Se trató de un hecho de violencia extrema en un contexto de peleas previas y con un componente innegable de violencia de género detrás", señaló.

Durante el debate que se inició la semana pasada, quedó acreditado que la noche previa al incendio se había producido una pelea entre Barreto padre y dos de sus hijastros. Estaban alcoholizados y drogados y el hombre de la casa manipulaba un cuchillo que utilizó tanto para autolesionarse como para amenazar a los presentes.

Tal era la tensión reinante en el domicilio, que la mujer del implicado, Alejandra T., abandonó el lugar llevándose a los cuatro hijos más chicos, en ese entonces de entre 3 y 16 años. Según narraron los diferentes testigos, Barreto se la agarraba con los cuatro hijos mayores de su pareja, que eran de otro padre.

"Cuando Barreto se chupaba y se drogaba, se acordaba de los maridos de antes y se tornaba violento", argumentó el fiscal Marchi para abonar su teoría. A propósito de la madrugada fatal, el acusador manifestó que "no hay un video, no hay un testigo directo, pero sí está la contundencia del razonamiento lógico deductivo que nos lleva a Barreto como quien inició el incendio", destacó.

"El domicilio era una anarquía: sucio, descuidado y con tres personas drogadas. No tengo dudas que el incendio fue accidental", dijo el abogado Sebastián Oroño. Foto: Archivo El Litoral

"Era una anarquía"

A la hora de responder, el abogado Sebastián Oroño, sostuvo que "la causa se cayó a pedazos y en lo único en que se pretende apoyar es en el método deductivo lógico, pero no en prueba". "No se ha acreditado que el incendio fuera intencional y mucho menos responsabilidad de Barreto", dijo el letrado, quien destacó que puede haber "probabilidad, pero no prueba".

En cambio, resaltó "el estado de abandono absoluto del domicilio" como un factor clave a la hora de justificar las causas del incendio. "Los tres estaban borrachos y drogados", ramarcó en torno a la víctima, su hermano Lautaro (20) -se salvó de milagro- y Barreto. Y señaló que en la cocina había "20 o 30 botellas vacías de Fernandito", como símbolo del caos.

Para Oroño, resulta importante observar "el contexto". "El domicilio era una anarquía: sucio, descuidado y con tres personas drogadas. No tengo dudas que el incendio fue accidental". "Eso lo dice la lógica, pero además la falta de elementos que permitan decir que fue intencional. No sabemos cuál es el combustible inicial, no lo percibieron ni tomaron muestras para determinarlo", criticó.

Y por último, puso de resalto que el dosaje de alcohol de la víctima arrojó que estaba "a la mitad del coma alcohólico" y "no hay evidencia de que haya intentado salir". La teoría defensiva apunta que en ese estado, "se desmayó por inhalación" del humo y luego fue alcanzado por las llamas que lo carbonizaron.