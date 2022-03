Elon Musk busca hacerle frente a Twitter creando su propia red social

Elon Musk publicó una serie de tuits en los que proponía montar una nueva red social que pudiera competir con gigantes como Facebook, Twitter o Instagram. Según él, una plataforma en la que realmente pueda existir el derecho a la libertad de expresión.

“Dado que Twitter sirve como el foro público de facto y fallar en el cumplimiento de los principios de libertad de expresión socava fundamentalmente la democracia, ¿qué se debería hacer?”, tuiteó el fundador de Tesla. “¿Es necesaria una nueva plataforma?”, continuó en un segundo tweet.

Para responder a una persona, Elon Musk llegó a asegurar que imaginaba crear una nueva red social en la que se respete la libertad de expresión.

Si este discurso crítico con la libertad de expresión suena familiar, es porque Donald Trump, el controvertido expresidente de Estados Unidos, también ha hecho este tipo de críticas. Y, como Elon Musk, creó una red social de reemplazo llamada ‘Truth’ (Verdad) prometiendo no censurar a los usuarios.

Elon Musk quiere la libertad de expresión

¿Por qué Elon Musk cuestiona de manera excesiva la libertad de expresión en Twitter y plantea crear una nueva red social? En los días anteriores a estos tweets, el CEO de SpaceX hizo una encuesta en la cual preguntó si creían que Twitter respetaba la libertad de expresión. Una investigación que públicamente ganó la opción de ‘No’, obteniendo un 70% de número de votos.

Jack Dorsey, cofundador y, hasta hace varios meses CEO de Twitter, respondió a Elon Musk diciendo que las recomendaciones de Twitter deberían ser elegidas netamente por los usuarios. Es una idea que el magnate ha expresado públicamente en el pasado.

Free speech is essential to a functioning democracy.



Do you believe Twitter rigorously adheres to this principle?