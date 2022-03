Se entregaron los premios Razzies a lo peor del cine: la lista completa de ganadores

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 28.03.2022

El galardón a la categoría de la "Peor Película", se lo llevó Lady Di, el musical. No porque la película mereciera mucho más, sino porque competía con Space Jam 2: Una nueva era, que también fue duramente criticada.

Los Razzies 2022 no han faltado a su tradición de anunciar los ganadores de los premios al peor cine del año el mismo fin de semana que conoceremos los triunfadores en los Óscar de 2022.

La ceremonia que tiene una categoría de solo películas de Bruce Willis, tuvo a ‘Lady Di: El musical’ como la máxima ganadora. La producción se alzó con cinco estatuillas, mientras que ‘Space Jam: Nuevas Leyendas’ ha quedado en tercera posición al hacerse con tres, incluyendo dos para LeBron James. Lo más llamativo fue el premio a peor actor secundario del año: Jared Leto se lo llevó por su interpretación en ‘La casa Gucci’.

La lista de ganadores a continuación:

Peor película

Ganador: Diana: The Musical - 10% (Netflix)

Infinite - 64%.

Karen.

Space Jam: Una nueva era - 64%.

La Mujer en la Ventana - 20%.

Peor actor

Ganador: LeBron James – Space Jam: Una Nueva Era.

Scott Eastwood – Dangerous.

Roe Hartrampf (como el Prince Charles) – Diana: The Musical.

Ben Platt – Querido Evan Hansen - 50%.

Mark Wahlberg – Infinite.

Peor actriz

Ganador: Jeanna de Waal – Diana: The Musical.

Amy Adams – La Mujer en la Ventana.

Megan Fox – Midnight in the Switchgrass - 7%.

Taryn Manning – Karen.

Ruby Rose – Vanquish - 0%.

Peor actriz de reparto

Ganador: Judy Kaye (como la Reina Elizabeth y Barbara Cartland) – Diana: The Musical.

Amy Adams – Querido Evan Hansen.

Sophie Cookson – Infinite.

Erin Davie (como Camilla) – Diana: The Musical.

Taryn Manning – Every Last One of Them.

Peor actor de reparto

Ganador: Jared Leto – La casa Gucci - 73%.

Ben Affleck – El Último Duelo - 86%.

Nick Cannon – The Misfits - 42%.

Mel Gibson – Dangerous.

Gareth Keegan (como James Hewitt) – Diana: The Musical.

Peor actuación

Ganador: Bruce Willis – Cosmic Sin.

Bruce Willis – American Siege.

Bruce Willis – Apex.

Bruce Willis – Deadlock.

Bruce Willis – Fortress - 44%.

Bruce Willis – Midnight in the Switchgrass.

Bruce Willis – Out of Death.

Bruce Willis – Survive the Game - 33%.

Peor pareja en la pantalla

Ganador: LeBron James y cualquier personaje animado – Space Jam: Una Nueva Era.

Cualquier miembro del elenco torpe y cualquier número musical mal interpretado (o coreografiado) – Diana: The Musical.

Jared Leto y sus 17 libras de látex en la cara, su ropa geek o su ridículo acento – La Casa Gucci.

Ben Platt y cualquier otro personaje que actúe como Platt cantando 24 horas al día, 7 días a la semana como si fuera normal - Querido Evan Hansen.

Tom y Jerry – Tom y Jerry - 70%.

Peor remake, copia o secuela

Ganador: Space Jam: Una Nueva Era.

Karen (remake involuntario de Cruella deVil).

Tom y Jerry.

Twist - 10% (rap remake de Oliver Twist - 100%).

La Mujer en la Ventana (copia de La Ventana Indiscreta - 100%).

Peor director

Ganador: Christopher Ashley – Diana: The Musical

Stephen Chbosky - Querido Evan Hansen.

Coke Daniels – Karen.

Renny Harlin – The Misfits.

Joe Wright – La Mujer en la Ventana.

Peor guión

Ganador: Diana: The Musical – guión de Joe DiPietro, música y letra de DiPietro y David Bryan.

Karen – escrita por Coke Daniels.

The Misfits – guión de Kurt Wimmer y Robert Henny .

Twist – escrita por John Wrathall y Sally Collett.

La Mujer en la Ventana – escrita por Tracy Letts , de la novela de A.J. Finn .