Apoyos a Ucrania en la entrega de los Oscar 2022

La 94ª edición de los premios Oscar ha incluido varios reconocimientos a la guerra en Ucrania, desde Jamie Lee Curtis en la alfombra roja hasta los discursos de aceptación durante la retransmisión.

La 94ª edición de los premios Oscar ha incluido varios reconocimientos a la guerra en Ucrania, desde Jamie Lee Curtis en la alfombra roja hasta los discursos de aceptación durante la retransmisión.

Los premios de la Academia son desde hace mucho toda una plataforma para las reivindicaciones políticas que ofrece una oportunidad de oro para abogar por la paz durante un conflicto o visibilizar cuestiones de gran importancia. En los Oscar de 2022, la guerra en Ucrania ha sido una cuestión principal para varios de sus asistentes que han hecho referencia a la invasión rusa y transmitido su apoyo a los ucranianos en el frente.

En la alfombra roja, Jason Momoa, de Dune, ha llevado un pañuelo azul y amarillo en el bolsillo de su chaqueta, algo que parece haber sido un homenaje a los colores de la bandera de Ucrania. Pedro Almodóvar, director de Madres Paralelas, ha recorrido la alfombra roja con un lazo azul que rezaba "#ConLosRefugiados" colocado en la solapa. También hemos podido ver a Diane Warren, la nominada a mejor canción original, con el mismo lazo, así como al ganador del Oscar, Youn Yuh-jung, y al ganador del Oscar humanitario, Tyler Perry.

La presentadora Jamie Lee Curtis ha rendido homenaje al país con un lazo azul atado en el dedo acompañando s su conjunto: "Es un momento increíblemente importante, dado lo que está ocurriendo en Ucrania, el desplazamiento y el éxodo de seres humanos en el mundo", ha sido la explicación de Curtis para Associated Press. También calificó el conflicto como "una historia crucial para nuestro tiempo en este momento" y señaló que películas nominadas al Oscar, como Flee y Encanto, analizan temas relacionados con el desplazamiento humano.

Durante su discurso el recibir la estatuilla al mejor cortometraje documental, el director de The Queen of Basketball, Ben Proudfoot, ha abordado el conflicto de manera directa, rogándole al presidente Biden que "traiga a Brittney Griner a casa", una jugadora profesional de baloncesto detenida en un aeropuerto de la zona de Moscú aparentemente por llevar cartuchos de vapeo que contenían aceite de hachís, y que en la actualidad sigue retenida en Rusia.

Tras la emotiva interpretación de Reba McEntire de la canción Somehow You Do de la película Cuatro días más de Diane Warren , ha aparecido un mensaje de apoyo por parte de la Academia hacia Ucrania en la pantalla que rezaba lo siguiente: "Pese a que el cine sea una vía importante a la hora de expresar nuestra humanidad en tiempos de conflicto, la realidad es que millones de familias en Ucrania necesitan alimentos, atención médica, agua potable y servicios de emergencia. Los recursos son escasos, y nosotros (colectivamente y como comunidad mundial) podemos hacer mucho más. Os pedimos que apoyéis a Ucrania en la manera en que os resulte posible. #ApoyoAUcrania".

En los momentos previos a los Oscar, la copresentadora Amy Schumer ha expresado su deseo de invitar a Volodymyr Zelenski, el presidente de Ucrania, a aparecer en la retransmisión. Durante una rueda de prensa previa a los Oscars, el productor Will Packer no ha querido confirmar la participación de Zelenski: "El programa está todavía en proceso, así que no es algo que podamos asegurar definitivamente en uno u otro sentido en estos momentos". Sykes ha explicado que el programa incluirá una mención "orgánica y reflexiva" a la crisis de Ucrania, un acontecimiento que sería tratado con cuidado, según la copresentadora Regina Hall: "Es una situación delicada y [los productores] la han abordado con mucho cuidado y creo que el público lo disfrutará", han sido sus palabras.

Antes de la retransmisión, el actor Sean Penn, ganador de un Oscar, ha explicado a Jim Acosta de la CNN, que "fundiría [sus galardones] en público" si el presidente ucraniano Zelenski no hablaba durante los premios de la Academia (Penn tiene dos premios de la Academia, uno como mejor actor por Mystic River en 2004 y otro Milk, en 2009). El actor ha asegurado que "no hay nada más grande que los Premios de la Academia puedan hacer que darle [a Zelenski] la oportunidad de hablar con todos nosotros", y que una omisión en este sentido supondría "el momento más obsceno en la historia de Hollywood".

A lo largo de esta temporada de premios se ha denunciado la situación de terror que se está viviendo en Ucrania con sendos llamamientos en los SAG Awards, las apasionadas palabras de Maria Bakalova en los Critics Choice Awards y el llamamiento a la solidaridad de Kristen Stewart en los Film Independent Spirit Awards.