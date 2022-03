Registran la presencia de la hormiga aguja asiática en Europa

Un equipo de investigación liderado por expertos del Instituto de Biología Evolutiva (IBE: CSIC-UPF), en Barcelona, ha identificado por primera vez en Europa a un individuo de la hormiga aguja asiática (Brachyponera chinensis), una especie altamente invasora. El equipo ha utilizado el método del DNA barcoding para identificar genéticamente al macho de la especie, hallado en un municipio costero de Nápoles.

En los últimos años ha sido detectada la presencia de diversas especies de hormigas exóticas en Europa pero en el caso de la B. chinensis los expertos alertan de elementos de especial preocupación.

"De consolidar su presencia en el territorio, la invasión de la hormiga aguja asiática podría amenazar a las poblaciones de hormigas autóctonas y alterar los ecosistemas de hábitats naturales y urbanos europeos", destaca el IBE en una nota divulgativa del trabajo liderado por sus investigadores.

Los autores destacan, como factor amenazante importante, que "el establecimiento de B. chinensis en zonas urbanas podría constituir un problema de salud pública, dada la reacción documentada que provoca el veneno que inyecta esta hormiga".

Los resultados de la investigación en la que se ha confirmado la primera detección de esta especie en Europa han sido publicados den la revista Zootaxa.

Las especies exóticas invasoras se consideran como una de las principales causas de la actual crisis de la biodiversidad. En los últimos años, los humanos han introducido 200 especies de hormigas fuera de su alcance natural y algunas de ellas se han vuelto invasoras. Es el caso de la hormiga aguja asiática, Brachyponera chinensis , que ha experimentado una impresionante expansión de su área de distribución en los últimos 80 años.

Su distribución natural incluye regiones costeras de China continental, Taiwán, la península de Corea y Japón, mientras que en la década de 1930 fue introducida en Estados Unidos de América (EE.UU.), donde se ha establecido y ahora es presente en 17 estados. En el territorio norteamericano, B. chinensis invade hábitats de bosque autóctono y ha tenido un fuerte efecto negativo en la mayoría de las especies de hormigas nativas. Además, debido a su picadura y las propiedades del veneno que inyecta, B. chinensis ha sido identificada como una amenaza emergente para la salud pública en EE.UU., causando importantes reacciones alérgicas.

Primer ejemplar conocido en Europa

Uno de los autores del nuevo estudio y entomólogo aficionado, Vincenzo Gentile, recogió un macho no identificado del género Brachyponera que era atraído por la luz de una farola el 3 de julio de 2020 en Torre Annunziata (Nápoles, Italia), en una zona residencial a aproximadamente 1 km del puerto de la ciudad.

Las características morfológicas del espécimen y el análisis genético posterior confirmaron que se trataba del primer ejemplar de Brachyponera chinensis identificado en territorio europeo.

Una primera investigación morfológica reveló que la hormiga invasora no pertenecía a ninguna de las familias invasoras más frecuentes - Formicinae , Dolichoderinae y subfamilias Myrmicinae- , sino que pertenecía a la subfamilia Ponerinae , de hormigas mayoritariamente depredadoras. Sin embargo, el ejemplar identificado - en particular del género Brachyponera - era distinto a cualquier postura nativa euromediterránea.

