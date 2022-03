Oscars 2022: Thurman y Travolta recrearon el clásico baile de "Pulp Fiction"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Se trata de una de las escenas más entrañables del clásico de Quentin Tarantino, en español conocida como "Tiempos violentos", estrenada en 1994 y también ganadora en ese entonces a estas codiciadas estatuillas por la industria en Hollywood.

Samuel L. Jackson, John Travolta y Uma Thurman subieron a la tarima de la entrega 94 del Oscar para premiar a Will Smith como Mejor actor gracias a su trabajo en la película autobiográfica de las hermanas tenistas Venus y Serena Willams, Rey Richard: Una familia ganadora, y todos estuvimos rogando que el actor no fuera a recetar otra cachetada guajolotera como lo hizo antes a Chris Rock por burlarse de su esposa Jada Pinkett Smith.

Afortunadamente no fue así, y todo quedará en un momento inolvidable en los premios de la Academia junto con la recreación de una de las escenas más entrañables del clásico de Quentin Tarantino, Pulp Fiction, estrenada en 1994 y también ganadora en ese entonces a estas codiciadas estatuillas por la industria en Hollywood.

Todo ocurrió cuando Thurman y Travolta, antes de entregar el premio, recordaron el clásico baile que ejecutan en el filme, cuando Mia Wallace y Vicent Vega dejan todo en la pista al ritmo de "You Never Can't Tell", de Chuck Berry, para ganar un famoso y conocido concurso mundial de twist. ¡Sólo les faltó sacarse los zapatos! Cosa que tampoco hubiera sido bien vista en la gala, aunque hubiera sido menos criticado que el golpe de Smith.

Lo único que ha cambiado es que Travolta ahora prefiere el look totalmente rapado y no la coleta que Vega lució en los noventas, pero, otra vez, le sacaron brillo a la duela de la Academia y nos pegaron en la nostalgia a todos los fanáticos de esa cinta que, por cierto, ya en un par de años celebrará su 30 aniversario.

Al ser una de las mejores escenas en la historia del cine y en la filmografía de Tarantino, a éste se le ha cuestionado muchas veces por ella y ha compartido que es un homenaje a las secuencias musicales que han influenciado su estilo de narrativas, mayormente recargadas a Jean-Luc Godard, y ha negado muchas veces que la haya escrito para darse el lujo de tener a Travolta bailando. Un lujo que pocos podrían presumir.

A propósito, a Travolta tampoco le choca esta escena. Cada que puede entra en personaje de Vega y replica a sus posibilidades los pasos improvisados que logró frente a Thurman. La última vez lo hizo en el programa nocturno de James Corden. "Y (la secuencia) era un tiempo muy limitado para bailar twist, tomando en cuenta a que cuando era niño había pasitos tan vistosos como el bucito, el Batman y todo eso que hago en la película", recordó en entrevista con el mencionado conductor.