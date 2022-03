El antecedente violento de Will Smith en la alfombra roja: le pegó a un reportero en Rusia

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Hace diez años en el estreno de Hombres de Negro 3, el actor que el domingo se peleó con Chris Rock tuvo un problema con un notero que lo quiso abrazar.

"Saca el nombre de mi esposa de tu maldita boca”, dijo Will Smith a Chris Rock al subir al escenario de la entrega de los premios Oscar y no dudó en darle un golpe, dando lugar a lo que es uno de los mayores escándalos en la historia de la ceremonia de Hollywood que reconoce a lo mejor del cine.

La reacción del actor de Rey Richard, el filme que cuenta la historia del padre de Venus y Serena Williams, fue en respuesta al chiste de mal gusto que segundos antes había pronunciado el comediante, quien le había dicho a Smith que esperaba con ansias una secuela de G.I. Jane, haciendo evidente referencia a la cabeza calva de su esposa Jada Pinkett Smith, quien tiene alopecia.

No es la primera vez que en una gala el reconocido actor tiene un problema de este estilo. Hace diez años, en el estreno de Hombres de Negro 3 en Moscú, Rusia, se peleó con un periodista. El notero, fanático de él, intentó darle un beso y casi de manera automática el actor le pegó.

“¿Cuál es tu problema?”, se lo escuchaba decir a Smith tras empujar al periodista ucraniano Vitalii Sediuk, que había intentado abrazarlo, y a quien le dio un manotazo. Luego agregó: “Perdón, lo siento pero intentó besarme, es bromista este chico”.

El domingo tras recibir el golpe del actor, Rock parado en el escenario, solo atinó a bromear: “Esa fue la mejor noche en la historia de la televisión”. Pero lo cierto es que bromeó con algo que no solo incomoda a Smith y a su mujer, sino a muchas personas que tienen el mencionado trastorno.

Ya diagnosticada con alopecia, en el 2021 Jada se rapó y en una entrevista dijo: “Voy a cortarme todo hasta dejar ver el cuero cabelludo para que nadie piense que me he sometido a una cirugía cerebral, o algo así. He estado luchando contra la esto, de repente, un día, mira esta línea de aquí. Mira esto. Apareció así y va a ser un poco difícil de ocultar. Así que pensé en compartirlo para que no hicieran preguntas”.

“Esta alopecia y yo seremos amigas”, sentenció la actriz y siguió: “No es fácil de afrontar. Estoy luchando contra problemas de pérdida de pelo. Un día estaba en la ducha y, de repente, encontré que tenía puñados de pelo en mis manos”.

Más allá de este caso puntual, Smith y Rock ya tienen una historia de idas y vueltas. En 2016, durante su monólogo de apertura en la ceremonia de aquel año, el comediante hizo una broma sobre la campaña que la actriz realizó contra los Premios Oscar, con la que reclamaba inclusión y nominaciones para personas de piel negra.

“Jada se enojó, dijo que no vendría. Jada boicoteando los Oscar es como yo boicoteando las panties de Rihanna. No fui invitado. Su esposo Will no fue nominado por Concussion. Lo entiendo. Uno se molesta. No es justo que Will fuera tan bueno y no fuera nominado. Tienes razón (...) ¡Tampoco es justo que a Will le pagaran 20 millones de dólares por Wild Wild West!”, dijo en ese momento.

Tras la ceremonia, la institución que organiza la ceremonia se pronunció a través de las redes sociales, corriéndose del conflicto: “La Academia no aprueba ningún tipo de violencia. Esta noche estamos encantados de celebrar los ganadores de nuestra 94ª edición de los Premios de la Academia, que merecen este momento de reconocimiento por parte de sus compañeros y de los amantes del cine de todo el mundo”.