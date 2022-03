https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 28.03.2022 - Última actualización - 20:27

20:21

Nacida en Italia, doctora en Filosofía y profesora en la Universidad Austral, Paola Scarinci Delbosco será la máxima referente de la institución hasta 2024. Reemplaza a Guillermo Jaim Etcheverry en el organismo dedicado a “repensar la educación argentina”.

Recambio de autoridades Paola Delbosco, nueva presidente de la Academia Nacional de Educación Nacida en Italia, doctora en Filosofía y profesora en la Universidad Austral, Paola Scarinci Delbosco será la máxima referente de la institución hasta 2024. Reemplaza a Guillermo Jaim Etcheverry en el organismo dedicado a “repensar la educación argentina”. Nacida en Italia, doctora en Filosofía y profesora en la Universidad Austral, Paola Scarinci Delbosco será la máxima referente de la institución hasta 2024. Reemplaza a Guillermo Jaim Etcheverry en el organismo dedicado a “repensar la educación argentina”.

La Academia Nacional de Educación, organismo que busca generar mejoras en la enseñanza en el país en todos los niveles formativos, tiene nuevas autoridades elegidas en Asamblea General Ordinaria. En el lugar de Guillermo Jaim Etcheverry, asumió como presidente de la entidad Paola Scarinci Delbosco.

La nueva titular estará a cargo del organismo hasta 2024. Es nacida en Italia, donde vivió hasta los 18 años. Además, se formó como doctora en Filosofía por la facultad de Filosofía y Letras de la Universitá degli Studi ‘La Sapienza’ di Roma y como profesora de Enseñanza Secundaria, Normal y Especial en Filosofía por la Universidad Católica Argentina. Dedicó su vida a la investigación en temas educativos y trabaja en distintas instituciones.

Según se informó a través de un comunicado, Jaim Etcheverry continuará sus funciones en ANE como Vocal 1°, mientras que Héctor Masoero asumió como vicepresidente 1° y Jorge Vanossi como vicepresidente 2°. Además, integran la nueva Comisión Directiva: José María La Greca (secretario), Roberto Igarza (prosecretario), Edgardo Zablotzky (tesorero), Adalberto Rodríguez Giavarini (protesorero), Horacio Sanguinetti (vocal 20), Alberto Taquini (vocal 30), Ana Lucía Frega (revisora de cuentas titular) y Clara Bonfill (revisora de cuentas suplente).

Fundada en 1984 por un grupo de prestigiosos educadores, la Academia Nacional de Educación se destaca como “ámbito propicio para abordar la tarea de pensar y repensar la educación del país, en todas sus manifestaciones y formas”, y funciona “como agencia promotora de la creatividad y la innovación en materia educativa”, según expresa entre sus objetivos en su sitio web. El organismo recibe financiamiento de parte del Estado nacional con aportes para solventar los sueldos de empleados, mientras que el trabajo de sus miembros es ad honorem.

Temas de agenda

Una de las últimas intervenciones públicas desde la Academia se dio con motivo de la publicación de los magros resultados de los estudiantes argentinos en las pruebas internacionales ERCE, en diciembre de 2021. “Los resultados nos obligan a reiterar nuestra profunda preocupación por esta situación crítica y a instar a los responsables del sistema educativo a dejar de lado toda consideración de intereses individuales o de grupo a fin de lograr los acuerdos que permitan encarar de inmediato la tarea de proporcionar a nuestros niños y jóvenes las herramientas básicas para posibilitar su inserción ciudadana, en el mundo laboral o continuar estudios superiores”, señaló en aquel momento la Academia.

Respecto de los aprendizajes no incorporados por los estudiantes argentinos, Delbosco señaló que, tras la pandemia, en las escuelas no se enseñan los conocimientos que se consideran necesarios para no producir abandono. "Lo hicieron para no desanimar a los estudiantes, pero creo que las promociones automáticas no ayudan si no hay alguna medida compensatoria", dijo entrevistada por Clarín, y agregó que para revertir la situación el puntapié inicial tiene que darse por la revalorización de la profesión docente.

En tanto que la publicación anterior de la Academia se refirió al "adoctrinamiento escolar", a partir del caso de una docente del partido bonaerense de La Matanza. "En el caso que ocupa estos días la atención pública, el hecho se ve agravado por la actitud intransigente y violenta de la docente que, a los gritos, con expresiones groseras y gestos amenazantes, busca intimidar a los alumnos que intentan plantear con prudencia algún cuestionamiento a sus dichos", había expresado el pleno.

En ese sentido, Delbosco criticó los casos de manipulación ideológica en las escuelas argentinas, aunque desestimó que sea un parte de una política de Estado. "El respeto hacia el chico y la chica es que reciba una visión del mundo lo menos distorsionada posible. Con lo cual, tenemos que abrirles el horizonte, no cerrárselo", sostuvo en la mencionada entrevista.