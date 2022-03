https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 29.03.2022 - Última actualización - 1:00

0:57

Oscar 2022

Will Smith pidió perdón a Chris Rock tras golpearlo: "Mi comportamiento fue inaceptable"

El actor habló sobre la violencia y lamentó su reacción ante el chiste del comediante: “Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser”.

Crédito: Reuters.

El Litoral en en

Oscar 2022 Will Smith pidió perdón a Chris Rock tras golpearlo: "Mi comportamiento fue inaceptable" El actor habló sobre la violencia y lamentó su reacción ante el chiste del comediante: “Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser”. El actor habló sobre la violencia y lamentó su reacción ante el chiste del comediante: “Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser”.

Tras la agresión a Chris Rock en la ceremonia de los premios Oscar que dio la vuelta al mundo, Will Smith aseguró que “la violencia es venenosa” y pidió disculpas en sus redes sociales: “Mi comportamiento fue inaceptable”. “La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva. Mi comportamiento en los premios de la Academia de anoche fue inaceptable e inexcusable. Las bromas a mi costa forman parte del trabajo, pero una broma sobre el estado médico de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente”, aseguró en un comunicado que publicó en sus redes sociales. En la misma línea, Smith resaltó: “Me gustaría pedirte disculpas públicamente, Chris. Me pasé de la raya y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad”. “También me gustaría pedir disculpas a la Academia, a los productores del espectáculo, a todos los asistentes y a todos los que lo vieron en todo el mundo. Me gustaría pedir disculpas a la familia Williams y a mi familia King Richard. Lamento profundamente que mi comportamiento haya manchado lo que ha sido un viaje magnífico para todos nosotros”, aseguró el actor, que concluyó: “Soy un trabajo en progreso”. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Will Smith (@willsmith) El actor Will Smith irrumpió en el escenario de los Oscar y golpeó al comediante Chris Rock en la cara por bromear sobre su esposa, en un momento en la gala del domingo que inmediatamente se volvió viral y dejó a todos atónitos. Al presentar el premio al mejor documental con una breve rutina de comedia, Rock hizo una broma comparando el cabello corto de Jada Pinkett Smith con el personaje de cabellera rapada de Demi Moore en la película de 1997 G.I. Jane (Hasta el límite en Latinoamérica, La Teniente O’Neil en España). En medio de un silencio incómodo y confusión en el Teatro Dolby, Smith se acercó a Rock y le pegó en el rostro, antes de regresar a su asiento junto a Jada y gritar obscenidades. “Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu puta boca”, gritó Smith, lo que obligó a los productores a interrumpir varios segundos de audio de la transmisión televisada. El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) dijo que estaba “al tanto” del incidente que “involucró a un individuo abofeteando a otro”, pero que “el individuo implicado se negó a presentar un denuncia policial”. “Si la parte implicada desea un denuncia policial en una fecha posterior, LAPD estará disponible para completar un informe de investigación”, según un comunicado del departamento obtenido por AFP. Después de que terminó la transmisión, la Academia tuiteó que “no aprueba la violencia de ninguna forma”, sin hacer referencia directa a lo ocurrido. “Esta noche nos complace celebrar a los ganadores de la 94ª edición de los Premios de la Academia, que merecen este momento de reconocimiento por parte de sus pares y amantes del cine de todo el mundo”, señaló. Más tarde, cuando subió nuevamente al escenario para hacerse con su estatuilla al Mejor Actor por su papel en King Richard, dijo: “Sé que hacer lo que hacemos, tienes que ser capaz de aceptar abuso, tienes que aceptar que la gente hable locuras de ti. En este negocio tienes que aceptar que te falten el respeto y tienes que sonreír y fingir que todo está bien. Pero Denzel me dijo hace unos minutos, ‘en tu momento más alto ten cuidado, porque es cuando el diablo viene a por ti’”.

El Litoral en en

Temas: