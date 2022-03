https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 29.03.2022

9:10

Este martes Eliminatorias africanas: se definen los cinco clasificados al Mundial

Este martes, el Mundial de Qatar tendrá los cinco equipos de África que se clasificarán y que participarán de la cita que tendrá lugar del 21 de noviembre al 18 de diciembre.

Desde las 14 horas, Senegal recibirá a Egipo; el partido de ida terminó a favor del equipo de Mohamed Salah por 1 a 0. El encuentro será televisado por ESPN.

Programación

14.00 horas Nigeria (0) vs. Ghana (0)

14.00 horas Senegal (0) vs. Egipto (1)

16.30 horas Argelia (1) vs. Camerún (0)

16.30 horas Marruecos (1) vs. Congo (1)

16.30 horas Túnez (1) vs. Mali (0)

El argentino Héctor Cúper, director técnico de la República Democrática del Congo, buscará mañana ante Marruecos conseguir una de las cinco plazas africanas para el Mundial de Qatar 2022.



Luego del empate 1-1 de la ida, el equipo de Cúper visitará a Marruecos, en Casablanca, desde las 16.30.



El experimentado entrenador argentino buscará una hazaña histórica ya que la República Democrática del Congo no juega un Mundial desde que participó de Alemania 1974 como Zaire.



Marruecos es la favorita de la serie dado que irá por su séptima clasificación a la Copa del Mundo y cuenta con jugadores de renombre como el lateral derecho Achraf Hakimi, compañero de Lionel Messi en el PSG.



Los otros cuatro pasajes a Qatar saldrán de los siguientes cruces:



A las 14:



--Senegal-Egipto: La ida fue 1-0 a favor del equipo de la estrella de Liverpool, Mohamed Salah en la reedición de la final de la última Copa Africana de Naciones que ganó Senegal, de la mano de Sadio Mané, su compañero de ataque en el equipo inglés.



--Nigeria-Ghana: Luego del empate 0-0 de la ida todo se definirá en Lagos. El local, con el goleador de Napoli, Victor Osimhen, quiere disputar su séptima Copa del Mundo, mientras que Ghana va por su cuarta participación.







A las 16.30:



--Argelia-Camerún: Argelia sorprendió y se impuso por 1-0 en la ida, como visitante. Ahora los "leones", el seleccionado africano con más Mundiales jugados (8) necesitan revertir la serie para ir a Qatar pero no la tendrán fácil ya que los locales tienen a Riyad Mahrez, figura de Manchester City, que a los 31 años quiere disputar su segunda Copa del Mundo.



--Túnez-Mali: Túnez deberá resolver en casa la serie luego del triunfo 1-0 de la ida para disputar por segunda vez consecutiva la máxima cita mundial y por sexta en la historia. El joven seleccionado de Mali no se rendirá fácilmente e intentará dar la sorpresa para jugar su primer Copa Mundial.