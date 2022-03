Absolvieron al hombre acusado de quemar a su hijastro en Las Flores

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 29.03.2022

El tribunal ordenó la inmediata libertad para Juan José Barreto, quien lleva casi 3 años preso por un crimen que no cometió.

El mayor de los hermanos de la víctima buscó con la vista a su padrastro, cuya absolución acababa de ser leída por el tribunal de juicio. No hubo intercambio de palabras, no se profirieron insultos, ni se derramaron lágrimas por el muchacho muerto. Fue apenas un instante, un relámpago de furia, bronca y reprobación que sólo puede leerse en algunas miradas. Del otro lado, el barbijo escondió la mueca de satisfacción que se dibujó en el rostro del reo.

Por unanimidad, el jurado declaró inocente a Juan José Barreto (41), quien lleva casi tres años preso por un crimen que, a la luz del debate, no cometió. Fueron los jueces Sandra Valenti -presidenta-, Leandro Lazzarini y Pablo Ruiz Staiger, quienes ordenaron además, la inmediata libertad del enjuiciado, que podría regresar a su casa en las próximas horas.

Barreto llegó a juicio acusado de haber quemado la casa familiar ubicada en calle Larrea 4707 del barrio Las Flores, a sabiendas de que en una de las habitaciones dormía Leandro José Alberto Ruiz, su hijastro de 25 años. El dramático sucesos ocurrió alrededor de las 2 de la madrugada del domingo 28 de abril de 2019, en vísperas de las elecciones primarias provinciales.

"Tuvimos un buen resultado, que era el que esperábamos", destacó el abogado defensor, Sebastián Oroño. "A mi criterio, durante el debate no se lograron acreditar dos extremos de suma importancia en la acusación: en primer lugar, que el incendio haya sido intencional; y en segundo, la autoría de mi defendido en el incendio".

La lectura del veredicto estuvo a cargo de la presidenta del tribunal, la Dra. Sandra Valenti.Foto: Guillermo Di Salvatore

Peleas, celos y excesos

En la vivienda -que compartía la pareja y seis de sus ocho hijos-, habían quedado Barreto y sus hijastros de 20 y 25 años. Las permanentes recriminaciones y peleas por celos, así como el excesivo consumo de alcohol y estupefacientes, hicieron que esa noche, la esposa de Barreto abandonara el hogar en busca de seguridad para ella y sus cuatro hijos más chicos.

El humo primero y las llamas después, alertaron a los vecinos que llamaron al 911 para pedir auxilio. Cuando llegó la policía, encontró a Barreto en la vereda, exaltado, pero sin siquiera una mancha de hollín y con un cuchillo en la cintura. El hombre dijo que Leandro se había dormido con un pucho y que se quemó sin darse cuenta. Lautaro, el menor de sus hijastros, alcanzó a escapar, pero no lo acusó. Leandro en cambio, quedó atrapado en una jaula incandescente, con el único acceso bloqueado por las llamas.

Durante su alegato final, Oroño dijo que "la causa se cayó a pedazos" y por ello pidió que se lo declare a Barreto inocente de culpa y cargo. Este martes, tras escuchar la sentencia absolutoria, se refirió a "la prueba que se produjo en el debate", la cual "dejó muchas dudas en cuanto a esos puntos que estimo, serán centrales en los fundamentos".

"Tuvimos un buen resultado, que era el que esperábamos", destacó el abogado defensor, Sebastián Oroño, junto a su cliente Barreto.Foto: Guillermo Di Salvatore

Peritos y testigos

El profesional atacó los informes de Bomberos los cuales "sostenían que el incendio había sido intencional porque supuestamente se había esparcido un acelerante como nafta o cualquier tipo de solvente, sin embargo ese peritaje no logró acreditar de ninguna manera y bajo ninguna de las pruebas que se realizaron, que se haya utilizado algún líquido acelerante como para considerar el incendio intencional. Con ello evidentemente esa intencionalidad quedó muy en duda", completó.

Por último, el letrado hizo referencia a la declaración de la pareja de Barreto, con la cual tiene 4 hijos en común y a su vez es madre de la víctima del juicio. "Su declaración en el debate fue beneficiosa para Barreto, por el hecho de que en un primer momento ella estuvo mal informada por parte de vecinos que le habían dicho que habían visto a Barreto prender fuego y matar a su hijo a cuchilladas, que en realidad son cosas que no ocurrieron nunca. Por eso en un primer momento la mujer se inclinó en contra de mi defendido, porque realmente le había llegado a sus oídos que su esposo había matado a su hijo a sangre fría y después incendio la casa, cosa que en realidad no pasó".

Leandro Ruiz (25) falleció calcinado la madrugada del 28 de abril de 2019, en una vivienda del barrio Las Flores.Foto: Archivo El Litoral / Flavio Raina

Homicidio e incendio

Aunque no lo expresaron públicamente, se espera que los fiscales Andrés Marchi y Ana Laura Gioria, apelen el fallo una vez conocidos los fundamentos. Para la dupla acusadora, no caben dudas de que Barreto aprovechó que el muchacho se encontraba dormido para prender fuego una pila de ropa sucia que colocó o estaba en la puerta de la habitación, bloqueando el único acceso posible.

Los representantes del MPA habían pedido una pena de 25 años de prisión para el enjuiciado, como responsable de los delitos de "homicidio simple -con dolo eventual-" e "incendio agravado por el resultado muerte" en concurso real.

"El incendio fue intencional, no hay lugar a dudas", dijo el Dr. Marchi el viernes pasado en su alegato final. "Se trató de un hecho de violencia extrema en un contexto de peleas previas y con un componente innegable de violencia de género detrás", señaló.

"Mis hermanos ligaban todo"

"Eduardo, el mayor de los hermanos Ruiz, no vivía con ellos al momento del incendio. "Ese día yo no estaba", dijo al tribunal el miércoles pasado, cuando fue citado como testigo. "Ese mismo día, mi mamá y mis hermanitos llegaron llorando", porque en la casa de Larrea 4707 "se estaban peleando y estaban pasados de droga", dijo sobre su padrastro y dos de sus hermanos. También reconoció que "me quedé porque pensé que no iba a pasar nada", pero se equivocó. "Leandro era buenito, no tenía la culpa de nada", se lamentó.

También abonó la teoría fiscal sobre la violencia reinante, que tocaba a la pareja e hijos de Barreto por igual. "Siempre estaba yo para que no le pegue a mi vieja, a mis hermanos… tenía un rol de padre y de hermano...".

Lo que sabe del incendio se lo contó su hermano Lautaro, que "se había acostado en un sillón y se levantó por el calor del machimbre y cuando salió estaba Barreto afuera".

-¿Cómo era la relación de la familia? -preguntó el fiscal Marchi cuando interrogó al testigo-.

-Una mierda, -contestó Eduardo-.

-¿Por qué, a qué se refiere? -insistió el investigador-.

- Siempre sufrimos de chicos. Yo y mis hermanos -los mayores- éramos los únicos que salíamos. Estábamos siempre tomando y nos mandaban a nosotros a la calle a comprar y nos cagaban a tiros. Nos gatillaban en la cabeza las mismas bandas del barrio, eso desde chicos. Yo era el que menos sufría, pero mis hermanos ligaban todo. Las palizas que se ligaron por portarse mal.

-¿Y cómo era la relación con su madre?

- Vivían peleando por nada y los que ligaban eran los más chiquitos.

-¿Y por qué peleaban?

- Por celos. Cuando uno no confía en la mujer.