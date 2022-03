https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 29.03.2022 - Última actualización - 14:20

14:17

La docente envió a sus estudiantes un video que cuestiona a madres y abuelas de Plaza de Mayo, minimiza la dictadura militar y se refiere al “mito de los 30 mil desaparecidos”. Los padres de los alumnos se quejaron por medio de una carta.

En Paraná Video: una profesora de Historia brindó a sus alumnos contenidos negacionistas de la dictadura y fue repudiada La docente envió a sus estudiantes un video que cuestiona a madres y abuelas de Plaza de Mayo, minimiza la dictadura militar y se refiere al “mito de los 30 mil desaparecidos”. Los padres de los alumnos se quejaron por medio de una carta. La docente envió a sus estudiantes un video que cuestiona a madres y abuelas de Plaza de Mayo, minimiza la dictadura militar y se refiere al “mito de los 30 mil desaparecidos”. Los padres de los alumnos se quejaron por medio de una carta.

Con el objetivo de recordar este 24 de marzo la dictadura militar en Argentina que comenzó en 1976, una profesora de Historia brindó a sus alumnos un video con contenido negacionista de la dictadura militar.



Madres y padres de los alumnos que recibieron el video de TikTok, hecho por un partido político y difundido por la profesora, escribieron una carta donde comentan que la profesora compartió con sus hijos contenido que “niega los crímenes cometidos por la dictadura, atenta contra la memoria de las y los desaparecidos, agrede a las madres y abuelas de Plaza de Mayo que son emblema de dignidad en todo el mundo, menosprecia las instituciones democráticas y alienta, al reproducirlo, el discurso de odio, con información mentirosa y malintencionada”.

El video que la profesora compartió a sus alumnos

El video tiene una duración de poco más de un minuto y en el resumen de contenido se lee lo siguiente: “Ni fueron víctimas ni eran unos santitos. Basta con el curro de los 30 mil. #MemoriaCompleta”. En un tramo, la voz en off expresa: “Quien defiende el mito de los 30 mil desaparecidos es porque está prendido al curro de los subsidios que les dan a los familiares de las supuestas víctimas”.



Oficialmente la escuela no dio una postura sobre lo ocurrido pero a las autoridades las tomó por sorpresa lo ocurrido, ya que no dudan de la seriedad de la profesora que, según se recalcó, “hace años pertenece a la escuela”. Aseguran que la docente “no tuvo mala intención”. “No sabemos qué le pasó, por qué compartió ese material”, expresaron.



La carta

Quienes firmamos esta nota, madres y padres de alumnos y alumnas de la Escuela del Centenario, expresamos nuestra preocupación y enorme desagrado por el contenido de un video (extraído de Tik Tok) que una profesora de Historia de sexto año envió a las y los estudiantes, con motivo de recordarse el 24 de marzo el golpe de Estado cívico militar que dio origen a la dictadura, uno de los períodos más oscuros y horrorosos de la historia de nuestro país.

El contenido del video niega los crímenes cometidos por la dictadura, atenta contra la memoria de las y los desaparecidos, agrede a las madres y abuelas de Plaza de Mayo que son emblema de dignidad en todo el mundo, menosprecia las instituciones democráticas y alienta, al reproducirlo, el discurso de odio, con información mentirosa y malintencionada.

Todo esto ocurre en el marco de la Semana de la Memoria, establecida por calendario escolar en todas las escuelas de la provincia, porque nuestra sociedad ha decidido que la memoria histórica, los derechos humanos y el compromiso con la democracia son una cuestión de interés público y por lo tanto constituyen una política de Estado respaldada por leyes y disposiciones en materia educativa.

El CGE, en su página institucional, lo dice claramente: La Educación Entrerriana… “deberá contribuir a la formación integral de las personas. Y fomentar la práctica de valores, tales como la verdad, la igualdad, la justicia, la solidaridad, el respeto a la diversidad, a la pluralidad y a la búsqueda de consensos. Además, tendrá que promover la educación en Derechos Humanos y Formación Ciudadana como principios fundantes de la Democracia”.

Lo sucedido es realmente grave, por cuanto ocurre en las aulas de nuestra escuela pública, donde se están formando las y los jóvenes de nuestro país. Reclamamos a las autoridades de la Escuela Secundaria del Centenario, y al Consejo General de Educación, que garanticen en ésta y en todas las escuelas de la provincia el acceso a una pedagogía de la Memoria con perspectiva crítica y en perspectiva de derechos humanos.

Firma de madres /padres (los que seamos…)

Adhesiones.

DD.HH.. etc. Etc, etc