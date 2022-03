https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 29.03.2022 - Última actualización - 16:19

16:18

La leyenda de la música de 71 años ya no puede tocar después de cirugías en la espalda

Por problemas de salud Phil Collins se despidió de los escenarios

Phil Collins se despidió de los escenarios: el concierto de Genesis del sábado 26 de marzo en Londres, en el 02 Arena, fue el último de su vida.

La leyenda de la música de 71 años ya no puede tocar después de cirugías en la espalda. "Ahora tendré que encontrar un trabajo de verdad", bromeó mientras saludaba a los aficionados, según contó el Mirror online.

Genesis -además de Phil, el teclista Tony Banks y el guitarrista-bajista Mike Rutherford- habían anunciado la reunión para la gira The Last Domino? Tour, tras 14 años de ausencia de los escenarios, pero el año pasado cancelaron varias fechas a causa del Covid-19.

Durante la gira, Collins apareció débil y fatigado, actuó sentado, ni siquiera podía usar el bastón para caminar. "Yo no hago nada -explicaba hace un tiempo a The Guardian-. No entreno para cantar en casa, para nada. Los ensayos son práctica. Mi salud cambia las cosas, hacer los shows sentado cambia las cosas".

En una entrevista con la BBC había contado sus frustraciones y un sueño, actuar con su hijo Nicholas: "Me gustaría tocar con él en el escenario, pero apenas puedo sostener un palillo en la mano", admitió.

Los problemas de salud de Phil Collins se remontan al menos a 2009, cuando el músico sufrió un aplastamiento de vértebras debido a la posición en la que tocaba la batería: de ahí una primera cirugía, seguida de otra en 2015 que le provocó lesiones nerviosas.

Para empeorar el cuadro clínico, problemas de diabetes, pancreatitis aguda, una mala caída en 2017 en la que se golpeó la cabeza y le obligó a suspender la gira "Not Dead Yet Live Tour".

Nacido el 30 de enero de 1951, Phil Collins representa un caso muy raro en la historia del rock: en los años 70 comenzó su carrera con Genesis como baterista, convirtiéndose en la voz del grupo cuando Peter Gabriel se fue en 1975.

Con él la banda artísticamente cambió de rumbo, pero logró ese éxito mundial del que Gabriel había huido. Pero eso no es todo: como solista, Collins no solo se hizo una carrera como estrella, sino que también se quitó el capricho de grabar uno de los "fills" de batería más famosos de la historia, el de "In The Air Tonight", y también de tocar como baterista en Brand X, una banda amada por los cultores de la música entre el progresivo y el jazz.

Todo mientras sigue siendo el baterista, vive desde hace años con Chester Thompson y, por supuesto, el cantante principal de Genesis.

En definitiva, con Phil Collins se impuso el soul pop, pero el artista demostró que sabe hacerlo a lo grande, revelando dotes sorprendentes como creador de hits implacable. Pero incluso en sus giras más espectaculares, en las que el animador prevalecía sobre el músico, siguió siendo el excelente baterista de Nursery Crime, Foxtrot, Selling England By The Pound, The Lamb Lies Down on Broadway.

Como solista vendió cerca de 150 millones de copias en todo el mundo. Entre los 80 y los 90 tuvo también éxitos: cover de las Supremes, "You Can't Hurry Love", luego "Against All Odds", tema de la película "Dos vidas en juego" que completo con un Grammy, el dueto con Philip Bailey, el álbum más vendido "No Jacket Required" con "Sussudio" y "One More Night".

Luego Live Aid, con apariciones dobles en Londres y Filadelfia, "Another Day in Paradise". Mientras tanto, había abandonado Génesis, pero poco después volvió.

Phil Collins también ha dejado su huella como productor y autor de éxitos como "You'll Be in My Heart" ("Estarás en mi corazón"), en la banda de sonido de "Tarzán", la caricatura de Disney que le valió un Oscar y un Globo de Oro a la Mejor Canción Original y, para que no le faltara nada, una estrella en el Paseo de la Fama.