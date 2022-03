Video: muertos y heridos tras un choque de al menos 50 vehículos en Pensilvania

Varios camiones con remolque estuvieron involucrados en el choque de reacción en cadena en la Interestatal 81, a unas 50 millas al noreste de Harrisburg, Pensilvania. Los restos se extendieron por aproximadamente una milla, dijeron las autoridades.

Una nevada repentina y cegadora provocó que al menos 50 vehículos chocaran en la carretera interestatal 81 al noreste de Harrisburg, Pensilvania. Unas 20 personas fueron trasladadas a hospitales, dijeron las autoridades.

Several people were killed and at least a dozen were injured after a blinding snow squall on Monday led to a fiery pileup of at least 50 vehicles on a Pennsylvania interstate, the authorities said.