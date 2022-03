https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 29.03.2022 - Última actualización - 19:03

18:56

La artista plástica se alzó con la máxima distinción en el certamen nacional organizado por el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires en el Museo Benito Quinquela Martín. El jurado otorgó la máxima distinción a su retrato de Rosario Vera Peñaloza, cuyo rostro delineó con estilo hiperrealista, como sugerían las bases, pero con pinceladas de surrealismo. El óleo premiado quedará expuesto en un museo porteño.

Única participante de la provincia La santafesina Laura Lorenzini ganó el Concurso Nacional "Homenaje a Rosario Vera Peñaloza" La artista plástica se alzó con la máxima distinción en el certamen nacional organizado por el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires en el Museo Benito Quinquela Martín. El jurado otorgó la máxima distinción a su retrato de Rosario Vera Peñaloza, cuyo rostro delineó con estilo hiperrealista, como sugerían las bases, pero con pinceladas de surrealismo. El óleo premiado quedará expuesto en un museo porteño. La artista plástica se alzó con la máxima distinción en el certamen nacional organizado por el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires en el Museo Benito Quinquela Martín. El jurado otorgó la máxima distinción a su retrato de Rosario Vera Peñaloza, cuyo rostro delineó con estilo hiperrealista, como sugerían las bases, pero con pinceladas de surrealismo. El óleo premiado quedará expuesto en un museo porteño.

Juan Franco

El 22 de marzo último, la artista plástica de Venado Tuerto, Laura Lorenzini recibió una de las mayores distinciones de su carrera al adjudicarse el primer premio en el Concurso Nacional "Homenaje a Rosario Vera Peñaloza", organizado por el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, en el Museo "Benito Quinquela Martín".

Mediante una convocatoria a artistas mujeres de todo el país, se realizó un concurso en la técnica de pintura hiperrealista, donde se presentaron obras que retrataron a la gran referente mujer de la educación argentina.

Las artistas seleccionadas en primer término -entre una veintena de todo el país- fueron María Laura Peña Wuler, Rosario Arias Usandivaras, Graciela María Vera Vallejo y la venadense Laura Lorenzini, quien resultó la galardonada en la evaluación final del jurado.

“Es un orgullo para mí haber recibido este primer premio, y más aún por tratarse de Rosario Vera Peñaloza, una pionera de la educación argentina, cuya figura siempre estuvo muy presente en Venado Tuerto, e incluso se dio su nombre a una plaza muy relacionada con la causa Malvinas, que en estos días todos la tenemos a flor de piel con la recordación de los 40 años de la gesta histórica”, relacionó Lorenzini.

“La convocatoria era para pintar un retrato inédito, de un metro por un metro, un desafío muy difícil, porque un rostro es un rostro, pero me puse a investigar, a profundizar sobre la trayectoria de la gran educadora, y además de terminar de entender lo justiciero del homenaje, en función de los méritos y virtudes de Rosario Vera Peñaloza, se me ocurrió que si bien la técnica pedida era hiperrealista, merecía algunos toques surrealistas. Y una vez autorizada por los organizadores, completé la obra con una serie de números, letras y libros que rodean la cabeza de la homenajeada, en la búsqueda de una síntesis visual de su contribución ligada a la educación. Tal vez esa interpretación, al plantear el retrato, marcó la diferencia respecto de las otras obras, que también estaban muy bien logradas”.

“Sentí una emoción muy especial en este concurso, en primer lugar por tratarse de Rosario Vera Peñaloza y en un ámbito prestigioso como el Museo Benito Quinquela Martín de la Ciudad de Buenos Aires, y también porque lo hacía como representante de Venado Tuerto y de la provincia, siendo la única santafesina entre las 20 concursantes”, destacó.Obra de exposición.

Desde ya que no todo terminó en la presentación de las obras, la evaluación del jurado y la posterior exposición, sino que la ganadora del Concurso Homenaje debía elaborar ese mismo trabajo en mayores dimensiones, dos metros por dos metros, es decir, un tamaño de mural. “Necesité armar un bastidor inmenso y encargar una tela especial que espero recibir en mi taller en estos primeros días de abril para empezar a trabajar cuanto antes, porque el óleo empieza a exhibirse a partir del 28 de mayo, que es el Día de los Jardines de Infantes, en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires", explicó.

Más adelante, Lorenzini reveló con orgullo que la obra original, de un metro por un metro, se la están disputando dos museos: el Benito Quinquela Martín, donde está expuesta actualmente, y el Museo Bernasconi, en cuyo marco funciona el Museo de la Educación, creado nada menos que por Rosario Vera Peñaloza. “En estos momentos hay una pugna entre los directivos de ambas instituciones para definir dónde quedará expuesto el retrato de la gran educadora argentina”, puntualizó la experta en arte realista e hiperrealista.

También Venado Tuerto contará con un retrato de Rosario Vera Peñaloza, que en este caso no será un original, sino una réplica, que ya está gestionando el gobierno municipal, y que en breve estará instalada en la plaza que lleva su nombre, a la vera de las vías del ferrocarril.

Foto: Gentileza

Siempre cerca de Malvinas



Por otra parte, la artista plástico comentó a Sur24 que se encuentra ultimando los detalles del cenotafio que se inaugurará este sábado 2 de abril, en el Cementerio municipal, en homenaje a los Caídos en Malvinas. “Se trata de un monolito revestido en azulejos que sostiene una hortensia gigante realizada con técnica de mosaiquismo. El soporte es de ‘telgopor’, con una mezcla cementicia; los bouquet de flores están elaborados con venecitas adheridas a la semiesfera. Son 649 pétalos, uno por cada héroe caído en Malvinas”, describió en referencia al número oficial de soldados argentinos caídos en combate.

“En al menos 60 localidades del país se replicará esa misma hortensia, aunque con la creación de los artistas locales”, contó Lorenzini y agregó: “Por suerte, en nuestra región no tuvimos que lamentar Caídos en Malvinas, pero esta es una causa nacional y me pareció muy importante disponer en la ciudad de un lugar físico simbólico, no sólo para visibilizarlos y poder llevarles una flor, sino también como un aporte para que este reclamo de soberanía se sostenga a través del tiempo”, cerró.

Trayectoria

Laura Lorenzini es artista plástica y atesora 20 años de experiencia en pintura realista e hiperrealista. También cultiva la técnica del mosaiquismo. Se formó en la Academia Pedro Pablo Rubens de Venado Tuerto. Perfeccionó sus conocimientos de la mano de grandes artistas nacionales e internacionales. “La creatividad, la pasión y el amor por lo que hago, es lo que les enseño a mis alumnos, en mi taller de arte”, subraya e invita a los que deseen sumarse a sus clases, como así también a los interesados en conocer su lugar en el mundo en calle Garbarino 464 (teléfono celular 3462-555564). Además de sus clases particulares y participación en exposiones y concursos, elabora obras artísticas a pedido y con frecuencia recibe solicitudes para obsequios empresariales.