Volvió el frío pero no llovería este miércoles en la ciudad de Santa Fe

La mínima prevista es de 11° y la máxima de 22°. Desde el Servicio Meteorológico Nacional indican que no hay probabilidad de lluvia en toda la jornada.

Crédito: Manuel Fabatía

Este miércoles la ciudad de Santa Fe se presenta con un cielo parcialmente nublado a primera hora. En cuanto a la temperatura, se registró una mínima de 11° y se pronostica que se llegue a una máxima de 22°, descendiendo hasta los 12° en horas de la noche. Aproximadamente a las 6 horas la humedad era del 52%, viento sudoeste a 33 km/h, visibilidad de 12 km y presión de 1017.3 hPa. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), no hay probabilidad de precipitaciones durante toda la jornada. No hay alerta vigente en la ciudad de Santa Fe por parte del SMN. Pronóstico extendido Luego, para el jueves, se espera un cielo algo nublado por la mañana y completamente despejado por la tarde y la noche. La mínima será de 8° y la máxima de 23°. Después, para el próximo viernes se pronostica cielo completamente despejado a lo largo de toda la jornada. La mínima será de 10° y la máxima de 23°. Finalmente, el sábado se espera cielo algo nublado por la mañana y parcialmente nublado en la tarde/noche. La mínima será de 10° y la máxima de 26°.

