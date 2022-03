Un argentino es jefe del control nuclear internacional y visitó una planta atómica en Ucrania

El director del organismo de control nuclear internacional (OIEA), el argentino Rafel Grossi, visitó este miércoles una planta atómica en el sur de Ucrania en el marco de una visita para reforzar la seguridad de las instalaciones nucleares en medio de la invasión rusa.

Grossi llegó este martes a Ucrania, y tuiteó que se encontraba en la planta nuclear del Sur de Ucrania para reunirse con personal de la instalación y funcionarios del Gobierno ucraniano para darles la asistencia técnica del OIEA.

I personally thanked South Ukraine Nuclear Power Plant staff for their endurance and resilience during these extremely difficult times. Staff of all #Ukraine nuclear facilities deserve full respect and admiration for keeping sites running in a safe and secure way amid conflict. pic.twitter.com/hOagFfStNv