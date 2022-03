Francisco Cerúndolo va por la semifinal del Masters en Miami

El tenista argentino Francisco Cerúndolo enfrentará este miércoles al italiano Jannik Sinner por los cuartos de final del Masters 1000 de Miami, que se juega sobre superficie rápida y repartirá premios por 8.584.055 dólares.



"Fran" Cerúndolo, de 23 años y ubicado en el puesto 103 del ranking mundial de la ATP, jugará a partir de las 16 ante Sinner (11), al que no enfrentó anteriormente.



En caso de ganar, el argentino jugará en semifinales ante el vencedor de la eliminatoria que animarán a continuación el alemán Alexander Zverev (4), segundo favorito al título, y el noruego Casper Ruud (8), campeón este año del Argentina Open.

Los cuartos de final del cuadro masculino se completarán mañana con los partidos entre el ruso Daniil Medvedev (2), máximo favorito al título, ante el defensor del título, el polaco Hubert Hurkacz (10), y el ascendente español Carlos Alcaraz (16) frente al serbio Miomir Kecmanovic (48).



En cuanto a Cerúndolo, cumple una gran actuación en el primer Masters 1000 de su carrera, con cuatro triunfos consecutivos sobre el neerlandés Tallon Griekspoir (57), el estadounidense Reilly Opelka (18), el talentoso francés Gael Monfils (24) y el norteamericano Frances Tiafoe (31).



El Masters 1000 de Miami, que luego de haberse jugado durante 32 años en el Crandon Park de Key Biscayne se mudó en 2019 al Hard Rock Stadium, el estadio de los Miami Dolphins de la NFL, tuvo como primer campeón en la nueva sede al suizo Roger Federer, mientras que en 2020 no se jugó por la pandemia de coronavirus y en 2021 lo ganó el mencionado polaco Hubert Hurkacz.



El torneo se juega en forma paralela con el de la WTA, que tiene como candidata excluyente al título a la polaca Iga Swiatek (2), campeona hace 10 días en Indian Wells y quien será la nueva número uno del mundo a partir del 4 de abril.



Swiatek, nacida en Varsovia hace 20 años, jugará su partido de cuartos de final no antes de las 20 ante la checa Patra Kvitova (32).



Previamente, desde las 14, la española Paula Badosa (6) enfrentará también por los cuartos de final a la estadounidense Jessica Pegula (21).



Las dos primeras semifinalistas quedaron definidas anoche: la suiza Belinda Bencic (28) y la japonesa Naomi Osaka (77).

