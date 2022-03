https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Liga Argentina

Colón no pudo de local ante Rivadavia de Mendoza

Luego de un flojo primer cuarto, el "sabalero" no pudo remontar el encuentro frente a los mendocinos. El jueves, recibe a Independiente de Santiago del Estero.

Crédito: Pablo Aguirre



Crédito: Pablo Aguirre

Por una nueva fecha de la Conferencia Norte en la Liga Argentina, Colón no pudo con Rivadavia de Mendoza y cayó en condición de local 86 a 77. Matías Cueva, con 15 puntos, fue el máximo anotador en el conjunto "sabalero". El conjunto mendocino comenzó de gran manera el primer cuarto y logró sacar una diferencia de 16 puntos sobre los dirigidos por Juan Siemienczuk. En el tercer parcial, el rojoynegro logró mejorar en su juego, pero no le alcanzó para remontar el partido. Cabe destacar, que pese a la derrota, el encuentro marcó el regreso del goleador de Colón Joaquín Ríos. El próximo partido, también será en el Roque Otrino; desde las 11 horas recibirá a Independiente de Santiago del Estero. Foto: Pablo Aguirre Síntesis Colón: Joaquín Ríos 12, Matías Cueva 15, Luciano De Simone 0, Augusto Duarte 6, Tomás Ludueña 12, Tomás Gutíerrez 11, Matías Bernan 0, Gregorio Eseverri 12 e Ignacio Zulberti 9. DT: J. Siemienczuk. Rivadavia: Franco Sampaulise 13, Stefano Arancibia 14, Pablo Bandeo 2, Abel Trejo 6, Guido Francese 5, Alejandro Madera 14, Tobias Cravero 21, Lautaro Cabrera 5 y Facundo Jerez 6. DT: M. Boccolini. Parciales: 14-30, 28-49 y 55-67. Árbitros: Romina Morales, Iván Andereggen y Nicolás D’Anna. Cancha: Roque Otrino.

