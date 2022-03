Moon Knight: se estrena en Argentina la nueva serie de Marvel

Desde este miércoles a la madrugada, la nueva serie de Marvel, “Moon Light”, está disponible en Argentina, España y toda latinoamérica. Se trata de la primera producción del estudio en este 2022.

Con las actuaciones de Oscar Isaac y Ethan Hawke, Marvel Studios suma un nuevo héroe a su Universo Cinematográfico con seis episodios de entre 40 y 50 minutos en lo que sería su primera temporada.

Welcome the Knight. Get ready for the series premiere of Marvel Studios’ #MoonKnight an Original series streaming tonight, only on @DisneyPlus. pic.twitter.com/adfAuce7ME