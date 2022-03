Mariano Dicosimo presenta el libro de cuentos Relatos de Pompeya

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 30.03.2022

Es su primera publicación literaria tras una serie de creaciones musicales y artísticas a lo largo de las últimas décadas. El psicoanalista invita ahora a sumergirse a la vida cotidiana de un barrio más de la ciudad, en el que ocurren cosas por momentos desopilantes o absurdas.

Pompeya, un barrio moldeado por el escritor santafesino Mariano Dicosimo para darle vida a una serie de personajes que se interrelacionan durante una serie de relatos por momentos desopilantes y a la vez profundos, abordan a modo de espejo la existencia humana.

El libro de cuentos "Relatos de Pompeya (o un lugar de por ahí)" (Ed. Ana, 2022), del escritor santafesino Mariano Dicosimo, será presentado este viernes 8 de abril, desde las 20 horas, en el Colegio de Psicólogos de Santa Fe, ubicado sobre calle 9 de Julio 3311, con entrada libre y gratuita. De la misma participarán además el periodista de El Litoral, Nicolás Loyarte; y el psicoanalista Gabriel Pandolfo. La presentación además podrá verse vía streaming (solicitar link de acceso al mail: [email protected]).

Mariano Dicosimo nació en la ciudad de Santa Fe en el año 1977. Es psicólogo, desempeña su labor profesional en el ámbito clínico privado y también en la esfera estatal. La inquietud por escribir se le ha revelado desde siempre, pero de distintas formas: canciones, cuentos y relatos cortos. Entre fines de los '90 y principios del 2000 incursionó en el ámbito de la escena local con la música, desarrollando proyectos como solista y con su banda "Hasta las Manos". El humor en clave de parodia es un rasgo distintivo de su pluma. Siguiendo esa vertiente, fue productor y conductor de un programa de radio que se llamaba "Echale la culpa al fútbol" en los años '90, cuyo leitmotiv era reírse de atroces realidades futbolísticas de los equipos de Santa Fe.

En la actualidad, Dicosimo escribe en un blog de noticias humorísticas (LVP Noticias). "Relatos de Pompeya (o un lugar de por ahí)" es su primer libro. Rodrigo Ciccarelli fue el encargado del arte de tapa e ilustraciones, Marisa Mántaras la contratapa y el prólogo es de Humberto Meoli.

Foto: Flavio Raina

Pompeya

-Mariano, has escrito mucho y en distintos formatos a lo largo del tiempo. "Relatos de Pompeya" inaugura una versión tuya como autor publicado. ¿Qué persigue ese escritor?

-Por el momento pienso este libro no tanto como un punto de partida, sino más bien como un muelle o descanso, tras un largo camino. Es que han sido muchos años de componer canciones, escribir distintas cosas, pero es la primera vez que tengo la posibilidad de traducirlas en un material concreto, definido. La verdad es que nunca tengo muy claro hacia donde ir, y es justamente cuando estoy perdido que encuentro cosas. Pero también es cierto, como decís, que "Relatos de Pompeya" abrirá algo para mí de aquí en adelante, supongo que será tomarme la literatura con más compromiso, aprender un poco.

-En cuanto al proceso creativo del libro, ¿cómo fueron surgiendo estos personajes y ambientes?

-Comencé a escribir el libro sin saber que comenzaba a escribir un libro. Corría el mes de abril de 2013 y pensé en un relato a modo de respeto por los 10 años de la inundación de Santa Fe. Luego se me ocurrió un texto totalmente absurdo, "el árbitro que cobraba al revés". Para este cuento tuve que crear un contexto y personajes bien definidos, cuya locura supere a la del propio árbitro. Solo así se podría sostener el relato, dado que un árbitro que cobra al revés no duraría mucho entre la gente "normal" que frecuenta el fútbol habitualmente.

-Esa fue la chispa inspiradora...

-Claro. También me pareció necesario esbozar un concepto o idea de lugar, y tenía que ser un sitio pequeño, íntimo: un barrio. A partir de allí se me ocurrió que podía proyectar a esos personajes fuera de esa cancha de fútbol y empezar a escribir lo que les pasaba en la vida cotidiana. Por supuesto que del disparate inicial no pude volver tan fácil a lo largo del libro (y tampoco quise). De hecho creo que sucede todo lo contrario: a medida que los personajes se van soltando, se vuelven más irracionales. Pero todo esto sucedió a lo largo de 8 años, la obra recién estuvo lista a comienzo del 2020.

-Como psicoanalista que sos, ¿hay que decir que los relatos de Pompeya tienen una psicología determinada?

-Bueno, los vecinos de Pompeya están muy interesados por cuestiones como el amor, la amistad, el fracaso o la muerte. Allí la filosofía y el psicoanálisis encuentran una brecha para hacer de las suyas, enredando y confundiendo la cotidianidad del barrio. Lo que este libro tiene de psicología se lo debe más a la locura y al desatino, que al saber heroico de una psicología que lo resuelve todo.

-Por último, existen varias Pompeya, ¿de cuál hablamos?

-Pompeya es una ciudad italiana que desapareció arrasada por un volcán. Pero su desaparición física provocó un renacer simbólico en un montón de ciudades y barrios esparcidos por el mundo, que hoy llevan su nombre. Puedo decirte con cierto orgullo, que la mayoría de las personas que ya han leído el libro me han hecho esa pregunta, acerca de la existencia real de este barrio de Pompeya. Y digo que me da orgullo porque si el libro deja en los lectores al menos una pregunta, es lo mejor que le puede pasar. Y si yo la respondo, es lo peor que podría hacer.

Para leerlo

Editorial Ana: https://anaeditorial.com/relatos-de-pompeya

Contacto del autor: [email protected]