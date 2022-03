https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 30.03.2022 - Última actualización - 15:02

14:26

El escrito incluye la tentativa de homicidio de un peluquero al que intentaron robarle su moto con el mismo modus operandi, también en septiembre de 2019.

Crimen de Maxi Olmos Motochorros y asesinos: presentaron la acusación contra "Pastelito" y el "Gringo" El escrito incluye la tentativa de homicidio de un peluquero al que intentaron robarle su moto con el mismo modus operandi, también en septiembre de 2019. El escrito incluye la tentativa de homicidio de un peluquero al que intentaron robarle su moto con el mismo modus operandi, también en septiembre de 2019.

La causa por el homicidio de Maximiliano Olmos, ocurrido el 19 de septiembre de 2019, se encamina al juicio oral y público. Con la investigación concluida, la fiscal Rosana Marcolín presentó la acusación contra "Pastelito" y el "Gringo", para quienes solicita la pena máxima: prisión perpetua.



Se trata de Cristian Horacio Martínez (22) -alias "Pastelito"- y Jesús Ignacio Noriega (25) -alias "Gringo"- quienes previo al crimen eran investigados por formar parte de una banda que se dedicaba al robo de motos. De hecho, también se les atribuyó la tentativa de homicidio a un motociclista ocurrida tan solo una semana antes de que Maxi Olmos fuera asesinado; en ambos hechos utilizaron el mismo modus operandi.



Los imputados permanecen en prisión preventiva desde el 26 de septiembre de 2019, la cual -como fue prorrogada- vencerá recién este año en la misma fecha. Es por esto que la fiscalía espera llegar a juicio a principios del segundo semestre del año. Habiendo presentado la acusación el pasado viernes 18 de marzo, sólo resta la realización de la audiencia preliminar para que luego se declare la apertura del debate.





Por la Tornado



En concreto, la fiscal Marcolín endilgó a "Pastelito" y al "Gringo" la coautoría de dos delitos, el "homicidio doblemente calificado, por haber sido cometido con alevosía y criminis causae" de Olmos, y la "tentativa de homicidio calificado por criminis causae" en perjuicio de un conocido peluquero.



El hecho más grave ocurrió cerca de las 20.40 del jueves 19 de septiembre de 2019, en barrio Mariano Comas. Según se detalla en la acusación, ambos delincuentes circulaban a bordo de una moto Honda enduro por Avenida Facundo Zuviría cuando avistaron a Maxi Olmos, que conducía una Honda Tornado 150 cc. negra.



Fue entonces que comenzó la persecución. La víctima dobló hacia el este en Domingo Silva, y al confirmar que lo estaban siguiendo aceleró la marcha. Le dispararon con una pistola 9mm, pero no lograron herirlo. Olmos dobló en "U" e ingresó al Pasaje Pasteur y lo mismo hizo el "Gringo" Noriega -que conducía la enduro- mientras "Pastelito", que iba sentado detrás, se preparaba para disparar otra vez.



Un proyectil rozó el tobillo de Olmos, que giró por Pasaje Larramendi en contramano y se vio obligado a frenar porque venía un auto de frente. Así fue como los delincuentes lograron alcanzarlo y "Pastelito" volvió a disparar, esta vez hiriéndolo en la zona inguinal y haciéndolo caer de su moto.

La fiscal Rosana Marcolín solicitará que se condene a "Pastelito" Martínez y al "Gringo" Noriega a prisión perpetua.Foto: Archivo El Litoral / Guillermo Di Salvatore

Estando la víctima "completamente indefensa" en el suelo, el tirador descendió de la moto y se le acercó, para efectuar al menos cuatro disparos más. Uno de estos impactó arriba de la clavícula de Olmos, a quien dejaron allí agonizando mientras "Pastelito" huía en la Tornado y el "Gringo" hacía lo mismo a bordo de la enduro.



Banda roba motos



Vecinos del lugar, que habían observado la persecución, asistieron al joven de 25 años. Fue trasladado al Hospital José María Cullen, donde falleció a causa de una falla multiorgánica provocada por las heridas de bala. Sucedió pasada la medianoche, mientras era intervenido quirúrgicamente.



Esa noche la fiscal de turno en la Unidad de Homicidios era Ana Laura Gioria, que ordenó las primeras medidas. Una de estas consistió en la realización de entrevistas a familiares de Olmos, quienes comentaron que el joven se había comprado la Honda Tornado hacía tan solo unos días y que esa noche se dirigía al centro a buscar a su novia, ya que habían planeado una cena en familia.



Luego la causa pasó a la fiscal Rosana Marcolín, que estaba a cargo de las investigaciones relacionadas con el robo de motos y, luego de unos días, ordenó la detención de "Pastelito" Martínez y el "Gringo" Noriega. En esa oportunidad los imputó como organizadores de una asociación ilícita dedicada al robo de motos, y el 26 de septiembre quedaron en prisión preventiva. Dos meses más tarde les atribuyó el crimen de Olmos y la tentativa de homicidio de un peluquero.



Similar modus operandi

Apenas seis noches antes de que asesinaran al joven de 25 años, los imputados habrían cometido un asalto de similares características, que afortunadamente no terminó en tragedia. Según la acusación de la fiscal Marcolín, se trasladaban también en una moto enduro cuando asaltaron a un conocido peluquero santafesino.

Eran alrededor de las 21 del viernes 13, y la víctima circulaba por calle San Jerónimo a bordo de su motocicleta Honda Falcon. Al llegar a la intersección con Risso fue interceptado por dos delincuentes, que a punta de pistola le exigieron que entregara su vehículo, y luego comenzaron a disparar.

Su pierna derecha fue alcanzada por uno de los proyectiles, que la atravesó, y provocó que el peluquero cayera. "Pastelito" aprovechó para descender de la enduro -que también era conducida por Noriega- y montarse en la Honda Falcon, tras lo cual se dieron a la fuga.

Chats claves



Entre la gran cantidad de evidencias recolectadas por la fiscalía y detalladas en el escrito acusatorio, se destacan las conversaciones extraídas del teléfono celular de "Pastelito" Martínez.



El 11 de septiembre, una semana antes del crimen de Maxi Olmos, un hombre sin identificar con quien tenía contacto frecuente le dijo "una torna(do) negro me piden". Según los registros, le ofreció una Honda CG Titán negra esa misma noche.





El 19 de septiembre, Martínez y el "Gringo" Noriega organizaron juntarse.



M: "Vamos ahora amigo, si yo mañana no puedo, yo mañana me voy boludo. Vamos hoy, y después salís con cualquiera de tus otros machos, yo mañana no puedo".



Pasada la medianoche, a las 0.40 de 20 de septiembre, minutos después de que Maxi Olmos muriera, el "Gringo" se comunicó con "Pastelito".



N: "Dónde andas? Vamos a tomar algo... por el finado".