Los Peñaloza traen su fusión tropical

La banda rosarina que combina las diferentes vertientes de la cumbia con otros géneros se presentará en el marco de El Cumbión de Santa Fe, junto a DJ Bastarda. El Litoral dialogó con la cantante Inés Kalbermatten, su más reciente incorporación, para charlar sobre el presente y el futuro de este original grupo.

El viernes desde las 23.30, El Cumbión de Santa Fe presenta a Los Peñaloza junto a DJ Bastarda en la Trasnoche en Tribus Club de Arte (República de Siria 3572). Los Peñaloza es un proyecto nacido en la ciudad de Rosario que explora matices de la música popular latinoamericana, sobre todo la cumbia colombiana y psicodélica peruana, fusionándola con estilos diversos que los integrantes de la agrupación traen en su ADN. En su mixtura, abordan géneros como reggae, ska, salsa, funk, punk y rock. La entrada debe retirarse en boletería del o en Ticketway y sus puntos de venta (online y físicos) y sólo se abona el valor del servicio.

En la previa, El Litoral conversó con la cantante Inés Kalbermatten, la más flamante incorporación de una formación que se completa con Sofía Crespo (voz), Morlaco Kreimer (güiro y voz), Juan Pilafis (timbal), Mauro Jiménez (congas), Derian Orillo (percusión), Gonzalo Yrosalinsky (guitarra), Julián Mancuso (bajo), Dandy Bustamante (teclados), Lucas Etchizuri (trombón), Natanael Lencina (saxo) y Alejo Blanco (trompeta).

Desembarco

-¿Cómo están viviendo esta etapa de volver a full a los escenarios y a los espacios bailables después de tantas restricciones?

-Durante la pandemia, aunque yo no estaba como parte de Los Peñaloza, hubo dos producciones audiovisuales que sirvieron un poco para amortiguar un poco la falta de vivo. Y ahora es una alegría: la gente está prendida fuego, porque quiere ese vivo. Lo estamos disfrutando a full, por suerte tocando mucho: es hermoso.

-Si bien la banda viene desde 2014, vos estás hace relativamente poco. ¿Cómo fue el momento de sumarte?

-Fue tremendo: yo venía tocando en un formato de dúo, solamente. Así que tuve un salto de dúo a orquesta de 13 personas. Mi primera vez con Los Peñaloza fue en el Anfiteatro (Humberto de Nito de Rosario), con La Delio (Valdez) y Los Palmeras, así fue un montón. Ya ver desde atrás de la cortina la gente que había ahí, una columna de gente feliz y bailando, esperándonos. Ese día fue como: “Yo quiero estar acá”.

-También fuerte el momento en que te llamaron y te dijeron: “Nos gusta tu voz, queremos esa voz en este formato”.

-Sí. La verdad es que tenía muchas ganas de hacer algo así, y se dio (gracias a Dios) de trabajar en algo más de show, y poder divertirme en el escenario, tremendo. En una semana conocí a todos, y en una semana salí a cantar. Canté un tema, pero fue todo muy rápido; y al toque seguimos, porque después se vinieron cosas re grosas, y ya entré en esa. Hermoso, súper feliz.

En actividad

-Un poco antes de tu llegada ellos habían sacado el material en vivo “Suburbio Sessions”, y durante la pandemia grabaron unos singles también compartidos con Euge Craviotto de Mamita Peyote (“Por qué te vas”), Sol Pereyra (“Recuerdos”) y Los Palmeras (“Amor”). ¿Cómo fue lanzar todo ese material y justo en ese momento?

-Si bien yo no estaba, sí está el feat de la otra cantante, que es Sofía Crespo, con Los Palmeras; el video “Recuerdos”, que es una canción propia de Los Peñaloza, con Sol Pereyra; que está tremendo, lo grabaron acá en el Circo (Rodas) en Rosario. El recital en el Anfiteatro con Los Palmeras para mi compañera Sofi debe haber sido increíble: hacer un tema con Los Palmeras es un flash, hermoso. Quién pudiera, ¿no?

-Tendrás tu revancha en algún momento.

-Seguro, ojalá.

Hacia adelante

-De hecho están trabajando en un tercer disco de estudio en el que vas a estar.

-Por suerte sí: estamos produciendo, grabando, maqueteando: llegué justo para poder participar de un montón de cosas muy lindas. Así que la mejor, a full.

-Lo que caracteriza a la banda es esa fusión entre distintas variantes de la cumbia con otros géneros como el reggae, el ska. ¿Cómo fluyen esas mixturas? ¿Sale solo o son búsquedas puntuales?

-Los Peñaloza tienen una esencia obviamente santafesina, pero también colombiana y peruana. Entonces siempre la búsqueda del sonido va por ahí: poder combinar eso. Que es como un “sonido Peñaloza” para mí: son muy identificables las versiones que hacemos. Y es todo buscado: vamos siendo parte del proceso, pero sí, hay una búsqueda de “vamos por acá”.

-¿Qué se viene para el 2022 de la banda?

-Venimos bárbaro. Por suerte venimos de Luna Park y un Cosquín, que es una cosa hermosa. Ahora tenemos este viernes en Santa Fe, es una hermosura tocar allá, especialmente para mí. El sábado tenemos Niceto en Buenos Aires; después en abril tenemos Damas Gratis, nos vamos a Paraná, San Luis, tenemos todo completo de fechas súper importantes, que esperamos con muchas ganas y mucho power: para adelante siempre. Y estamos con esto del disco, y algunos feats que no voy a spoilear.

En familia

-Por tu parte venías tocando con el Dúo Kalbermatten con Daniel, que es tu papá. ¿Qué podés contar de lo que podés expresar como cantante en ese formato?

-Yo aprendí todo con el Dúo Kalbermatten: hacíamos todos los géneros, en formato dúo siempre. Entonces me dio mucha versatilidad, me dio la herramienta de la expresión. Por eso también a cantar cumbia, algo que nunca había hecho, le agarré la mano rápido. Me dio mucho escenario, porque por suerte tocamos mucho con el dúo; eso hizo que alguien me escuche y poder estar en Los Peñaloza hoy. Así que me ha dado mucho.

-Y a Daniel le da mucho orgullo poder compartirlo con vos.

-Ah, no: mi papá chocho, obvio (risas).