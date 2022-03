Millonario embargo fiscal a Batistuta: la palabra del juez federal Aldo Alurralde

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El magistrado confirmó el monto: 3.853.341 pesos. Dijo que la AFIP pidió la medida para asegurarse el cobro. Es por bienes personales, contribuciones y aportes no tributados

Gustavo Capeletti

El juez federal de Reconquista, Aldo Mario Alurralde, trabó embargo sobre bienes del ex goleador y empresario ganadero Gabriel Omar Bastistuta por la suma de 3.853.341 pesos por deudas al fisco. Vale aclarar que se trata de bienes personales, contribuciones y aportes no tributados por el ex jugador de la Selección Argentina, y no de falta de pago del Aporte Solidario y Extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la Pandemia, comúnmente conocido como “impuesto a la riqueza”.

El millonario embargo sobre el patrimonio de Batistuta fue dispuesto el pasado 17 de marzo por el magistrado del fuero nacional con jurisdicción en el norte provincial en atención a un pedido en ese sentido de la Administración Federal de Ingresos Públicos.

En el mediodía de este miércoles, el Dr. Alurralde explicó a El Litoral que “efectivamente, es un juicio de ejecución fiscal que ha tomado estado público por eso vale la aclaración. Es un juicio que ingresó con otros 480 juicios que ingresaron en este mes de distintos contribuyentes”.

Expuso que “acá lo que se reclama es una deuda tributaria”, y sostuvo que “en estos procesos la AFIP libra un título ejecutivo, pide la traba de un embargo que es preventivo, es decir que lo hace para asegurarse el cobro y luego sigue el derrotero de los juicios de ejecución fiscal, que implica la posibilidad de que el demandado pueda oponer excepciones y presentarse en el juicio”. Luego, culmina con el dictado de una sentencia porque es un juicio muy breve en cuanto a los pasos procesales, agregó.

En tanto, puntualizó que cuando la AFIP libra el título ejecutivo es “porque se trata de una deuda firme en el sentido de que no hay posibilidad de discusión administrativa en la sede del organismo respecto de la presencia de esta deuda, es líquida en virtud de que se sabe el monto y es exigible en virtud de haber adquirido esa firmeza a través de la iniciación de un juicio como el que inició”.

Por otra parte, especificó que “la evasión es otra cosa, es un delito penal en donde el contribuyente intenta hacerle creer al fisco que no debe o que adeuda menos de lo que adeuda mediante un ardid o engaño. Acá (en el caso de Batistuta) hablamos de una deuda tributaria que está exigiendo su pago el fisco”

“Es un deudor, conforme a este juicio, frente al tributo. El juicio se ha iniciado en este mes, repito, junto a una cantidad considerable de otros juicios contra otros contribuyentes”, completó.

