El telescopio Hubble descubrió a "Earendel", la estrella más lejana jamás observada

El telescopio espacial Hubble ha descubierto la estrella más lejana que se ha observado: Earendel, un astro al menos 50 veces más grande que el sol y con una temperatura de unos 20.000 grados, que está a 12.900 millones de años luz. Es decir, para llegar hasta ella habría que pasar 12.900 millones de años viajando a la velocidad de la luz, algo imposible para la tecnología humana, aunque en realidad esta estrella ya ha muerto. La luz observada por el telescopio Hubble se emitió hace 12.900 millones de años, unos 900 millones de años después del nacimiento del universo con el Big Bang.

El astro explotó hace millones de años, estiman los astrónomos, pero el Hubble ha podido captar su luz ahora gracias a una coincidencia. El físico alemán Albert Einstein predijo con su teoría de la relatividad que la fuerza de gravedad ejercida por cuerpos muy masivos puede actuar como una lente que amplifica la luz de objetos que están mucho más lejos. En este caso, un cúmulo de galaxias más cercano ha concentrado la luz de Earendel.

