El Kun Agüero reveló la interna que había entre él y Jorge Sampaoli

El exjugador confesó el mal momento que vivió en el último mundial, donde Argentina clsificó de milagro con Sampaoli al frente.

La Selección Argentina ya tiene su boleto para el Mundial de Qatar 2022, tras clasificarse segundo entre las selecciones de Conmebol. Sergio Agüero tuvo un retiro prematuro debido a las consecuencias del coronavirus, pero acompañará a la Albiceleste en su participación en Qatar.

El exdelantero ya se encuentra en Doha y dialogó con TyC Sports sobre Rusia 2018, el último mundial que jugó. Sobre esto reveló la mala relación que tuvo con Jorge Sampaoli, el técnico que dirigía en aquel momento a la Argentina.

“Yo me acuerdo que nos teníamos que presentar el 22 de mayo y yo fui el 8 de mayo porque él me llamó porque ‘vení que tenés que ser el mejor 9 del Mundial…’ y yo le dije que iba a hablar con el médico del Manchester City porque me estaba preparando en Inglaterra y me iba a sumar a la Selección cuando lleguen a Barcelona. Igual, fui el primero, entrené como loco y después fueron cosas raras que me fui enterando cuando llegué a la concentración”, agregó el exdelantero.

“Yo llevaba 25 días con la rodilla, tenía que ir poco a poco porque faltaba un mes y medio para el Mundial y hubo una cosa que no me gustó: cuando llegan los demás, me preguntaron si estaba para entrenar con el resto del plantel porque si no lo hacía, no iba al Mundial. Una cosa de locos. No sé si no me quería porque tampoco vino el entrenador y me lo dijo de frente, me lo dijeron por parte de él. Pero si vienen y te dicen que si no entrenás con el equipo no vas al Mundial, ¿quién lo decide? El entrenador, así que claramente fue él”, dijo el campeón de América con la Selección argentina, que no nombró a Sampaoli por su nombre en toda la entrevista.