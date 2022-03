Qué es la afasia, la enfermedad que aleja a Bruce Willis de la actuación

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 30.03.2022

El icónico actor de Duro de Matar, 12 monos, Armageddon y Pulp Fiction, entre otras cintas, está rodeado de su esposa, de su ex, Demi Moore, y sus hijos.

El héroe de acción Bruce Willis, de 67 años, anunció su retiro de la actuación tras ser diagnosticado con afasia, una enfermedad que afecta la comunicación, anunció su familia este miércoles.

"A los increíbles seguidores de Bruce, como familia queríamos compartir que nuestro querido Bruce ha estado experimentando algunos problemas de salud y recientemente se le ha diagnosticado afasia, que está afectando a sus capacidades cognitivas. Como resultado de esto y con mucha consideración, Bruce se aleja de la carrera que ha significado tanto para él", anunció en una publicación realizada en Instagram.

El principal de ellos es la afasia, una enfermedad que, según la Clínica Mayo, "le priva de la capacidad de comunicarse. Puede afectar a la capacidad de hablar, escribir y comprender el lenguaje, tanto verbal como escrito".

La afasia es un desorden del lenguaje que trastorna la capacidad de comunicación de una persona. Es típicamente causado por un infarto o por una lesión en la cabeza, aunque en algunos casos puede desarrollarse de forma gradual y progresiva. Impacta no sólo el habla, sino también la capacidad de entender comunicación verbal y escrita. Es una enfermedad común, con unos 200.000 casos por año en Estados Unidos.

Puede tratarse de una persona que utiliza un galimatías o que sólo puede hablar a ratos. Por otra parte, las lesiones específicas pueden causar síntomas muy contenidos, como la incapacidad de recordar los nombres de los objetos o de repetir una palabra que han oído.

Según consignó el New York Post, informes recientes afirman que los problemas cognitivos de Willis no son necesariamente una novedad. Una persona con información privilegiada dijo a Page Six que recientemente había usado "audífonos, cosas para oír, para que le dieran las líneas" en los sets, y que "era cada vez más difícil tenerlo en la pantalla."

¿Hay tratamiento para la afasia?

El tratamiento de la afasia empieza por averiguar la causa subyacente de los síntomas, que pueden desaparecer de forma natural a medida que se curan esas lesiones, incluso sin tratamiento. Para otros, especialmente los que padecen una enfermedad neurodegenerativa como el Alzheimer, los signos de afasia pueden ser progresivos. Para aquellos cuya afasia persiste, sea cual sea el motivo, se suele recomendar la terapia del habla y el lenguaje.

Willis tiene al menos media docena de proyectos terminados o en proceso de realización, pero que aún no se han estrenado, entre ellos Paradise City, que lo reúne con su compañero de reparto en Pulp Fiction, John Travolta, por primera vez en casi tres décadas.

Willis, que alcanzó la fama inicial por la serie televisiva de comedia-drama de los años 80 Moonlighting antes de convertirse en el tipo duro, héroe de acción que gritaba "Yippee Ki Yay" en cinco películas de Duro de Matar, ha aparecido en un centenar de películas a lo largo de sus cuatro décadas de carrera, siendo aclamado por sus papeles en "Pulp Fiction" y "Sexto Sentido".

Bruce Willis, quien ha ganado un Globo de Oro y dos Emmys y el respeto de Hollywood y el público, recibió todo el amor a través de las redes sociales. "Gracia y valentía. ¡Los amo!", respondió la actriz Jamie Lee Curtis en Instagram, mientras que la modelo Cindy Crawford posteó un emoji de oración. "Les envío mucho amor", escribió la actriz Elizabeth Perkins. "Mucho amor a todos ustedes", reaccionó la actriz de Sex and the City Kristin Davis.

Qué dijo Demi Moore sobre la enfermedad de Bruce Willis

"Este es un momento realmente difícil para nuestra familia y estamos muy agradecidos por su continuo amor, compasión y apoyo. Nos estamos moviendo a través de esto como una unidad familiar fuerte, y queríamos traer a sus fans porque sabemos lo mucho que significa para ustedes, como ustedes lo hacen para él", dijo Demi.

En 1994, destacó en la exitosa Pulp Fiction de Quentin Tarantino, seguido por varios roles de acción en producciones taquilleras como la distópica "12 monos", "Armageddon" y "El quinto elemento". En 1999, el actor estadounidense protagonizó "Sexto sentido", película de suspenso psicológico en la cual interpretaba a un psicólogo infantil.

Con créditos en más de cien producciones, Willis recibió otro Emmy en 2000 por su participación en la serie "Friends".

El actor formó junto a la también actriz Demi Moore una de las parejas más conocidas de la industria, y, casados por 13 años, tuvieron tres hijas (Rumer, Tallulah y Scout). Desde 2009 está casado con Emma Heming, con quien tiene dos hijas, Evelyn y Mabel.