Le pegó Will Smith

Chris Rock sobre el cachetazo en los Oscar: "Todavía estoy procesando lo que pasó"

Chris Rock hizo un emotivo regreso al escenario el miércoles por la noche por primera vez desde que Will Smith lo abofeteó en los Premios de la Academia.

Rock, vestido completamente de blanco, abordó públicamente el incidente por primera vez. Fue recibido por el público en el Teatro Wilbur de Boston con dos ovaciones de pie consecutivas, que duraron varios minutos. "Déjenme ser todo brumoso y mierda", dijo Rock con lágrimas en los ojos, señalando la cálida respuesta de la multitud."¿Cómo estuvo tu fin de semana?" bromeó, a lo que la audiencia respondió con risas."No tengo un montón de mierda que decir sobre eso, así que si viniste aquí por eso...", dijo, hizo una pausa y luego continuó: "Había escrito un programa completo antes de este fin de semana. Todavía estoy procesando lo que sucedió, así que en algún momento hablaré sobre esa mierda. Será serio. Será divertido, pero ahora mismo voy a contar algunos chistes". El comediante, actualmente en su "Ego Death Tour", luego continuó con su programa. La gira ha visto un aumento en la venta de boletos desde los Oscar, con las entradas agotadas para los dos espectáculos del miércoles en Boston. La actuación de Rock se produce cuando la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció que se iniciaron "procedimientos disciplinarios" contra Smith por sus acciones en los Oscar del domingo. El actor caminó hacia el escenario en la entrega de premios y abofeteó a Rock, quien estaba presentando en ese momento, después de que hizo una broma sobre la cabeza rapada de la esposa de Smith. Smith emitió una disculpa el lunes en un comunicado en Instagram, calificando su comportamiento de "inaceptable e inexcusable"."Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estuve fuera de lugar y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor". y amabilidad", escribió Smith. En su declaración del miércoles, la Academia dijo que se le pidió a Smith que abandonara la ceremonia después del altercado "y se negó". La Academia dijo que reconoce que "podríamos haber manejado la situación de otra manera".

