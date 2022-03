https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Insólito hecho en Tierra del Fuego Video: ladrón aprovechó la ausencia del asador y se robó una tira de carne

Las cámaras de seguridad de una casa captaron el momento exacto en que un hombre aprovechó la ausencia del asador para robarse un pedazo de carne de una parrilla en plena cocción.

Un insólito hecho ocurrió en la ciudad de Río Grande, Tierra del Fuego.

Como se ve en el video, el delincuente se acerca caminando, levanta la tapa de la parrilla, suena una alarma y se aleja. Pero luego vuelve y logra llevarse una tira de asado.

El dueño de la vivienda contó que, como el frente de su casa está en refacciones, decidió hacer el asado en el fondo.

“La alarma que se escucha sonar es de la cámara de seguridad que tiene censor de movimientos. En ese momento no le di bolilla. Lo que nunca me imaginé fue que me estaban robando un pedazo de carne", dijo.