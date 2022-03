https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Eutanasia

Alain Delon podría recibir el fármaco usado para la pena de muerte

Si bien no se dio a conocer la fecha elegida por el actor para el final de su vida, circula un texto a modo de despedida: “Quiero agradecer a todos los que me han seguido a lo largo de los años y me han brindado un gran apoyo".

Hace unos días se había conocido la noticia de que Alain Delon había pedido la eutanasia. El actor francés de 86 años, una de las grandes figuras del cine mundial, recibirá una dosis del fármaco empleado en la pena de muerte. La droga que será suministrada, pentobarbital sódico, según informó el portal brasileño R7. Se trata de "un potente sedante" que actúa sobre el sistema nervioso y provoca la muerte en pocos minutos. El procedimiento se completará con el suministro de una sustancia perteneciente a la familia de los barbitúricos, llamado pentobarbital sódico. El intérprete deberá tomar una dosis letal de 15 gramos mezclada "con alguna bebida, posiblemente jugo o agua". El uso del fármaco se remonta a más de un siglo atrás cuando se comenzó a utilizar como inyección letal para las personas condenadas a muerte en Estados Unidos. También se admite su aplicación como agente anestésico en prácticas veterinarias. Foto: Gentileza Durante décadas se utilizó este medicamento como tranquilizante e hipnótico, hasta que fue desestimado debido al elevado riesgo de sufrir una sobredosis y muerte que producía su administración. Hoy se autoriza su uso en pacientes que se someten a eutanasia, en los países donde la práctica está autorizada. La organización suiza Dignitas ayuda sin fines de lucro a pacientes que piden la muerte asistida. En su página web explica: "En todos los casos, por razones legales, el paciente debe poder realizar el último acto, es decir, tragar o administrar por sonda gástrica por sí mismo. Si esto no es posible, Dignitas lamentablemente no puede ayudar". A los 2 o 5 minutos de aplicada, la droga comienza a hacer efecto e induce a un coma profundo, que en menos de una hora produce la muerte. "Este proceso es absolutamente libre de riesgos e indoloro", destaca Dignitas. No trascendió la fecha del procedimiento. No obstante, el actor ya se despidió en las redes sociales: “Quiero agradecer a todos los que me han seguido a lo largo de los años y me han brindado un gran apoyo. Espero que los futuros actores puedan encontrar en mí un ejemplo no solo en el campo laboral, sino en la vida cotidiana entre victorias y derrotas. Gracias, Alain Delon".



