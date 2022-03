Quedaron definidos los bombos para el Mundial de Qatar

Tras la última actualización del ranking FIFA, quedaron determinados los bombos para el sorteo del Mundial de Qatar que se realizará este viernes en la ciudad de Doha.

Si bien restan clasificarse tres selecciones, ya se puede saber cúales son los posibles rivales de Argentina para la cita mundialista que comenzará el 21 de noviembre y finalizará el 18 de diciembre.

Bombo 1 y cabezas de serie: Qatar, Brasil, Bélgica, Francia, Argentina, Inglaterra, España y Portugal.

Bombo 2: México, Países Bajos, Dinamarca, Alemania, Uruguay, Suiza, Estados Unidos y Croacia.

Bombo 3: Senegal, Irán, Japón, Marruecos, Serbia, Polonia, Corea del Sur y Túnez.

Bombo 4: Camerún, Canadá, Ecuador, Arabia Saudita, Ghana, Gales o Escocia-Ucrania, Perú o Emiratos Árabes-Australia y Nueva Zelanda o Costa Rica.

