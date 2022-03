Qué dijo Jaden, el hijo de Will Smith sobre el golpe a Chris Rock

Will Smith golpeó al humorista Chris Rock en medio de la gala de los premios Oscar tras un chiste sobre un problema de salud que atraviesa su mujer. La escena se convirtió en lo más visto y comentado en medios tradicionales y las redes sociales.

Reacciones en apoyo y en contra se escucharon por millones. Lo cierto es que fue el tema de la semana y todavía queda tela para cortar.

Quien se expresó fue Jaden Smith, el hijo mayor de Will. El joven saltó a Hollywood de pequeño con su papel en la recordada película "En búsqueda de la felicidad". Luego protagonizó el remake de Karate Kid.

And That’s How We Do It