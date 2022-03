Bruce Willis no lograba memorizar las letras en sus últimas películas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El protagonista de “Duro de matar” dejó la actuación debido a que sufre de afasia.

La familia de Bruce Willis anunció el miércoles que el actor se retira de la actuación por un problema de salud. En las últimas horas trascendió lo que sufrió el intérprete en sus últimas producciones.



De acuerdo a lo que publicó el medio Page Six, Bruce Willis no recordaba casi ninguna de las letras que tenía que decir, no memorizaba las acciones que debía llevar adelante en las escenas que debía interpretar y en una de las películas llegaron a ponerle dobles de cuerpo para simular su figura.



Desde hace tiempo, Bruce Willis empezó a tener un declive en la calidad de producciones que elegía para trabajar. Se creía que eran malas elecciones del actor, ya que las películas en las que aparecía eran de bajo presupuesto.



Ahora, muchos piensan que tomaba estos roles porque le significaban menos exigencia para interpretarlos debido al problema de salud que empezaba a complicar su día a día.



Según una fuente allegada a la familia, Willis estaba teniendo problemas cognitivos cada vez más recurrentes en los últimos trabajos que hizo en 2020, como American Siege, Survive the Game o Hard Kill.



Willis usaba auriculares para que le apuntaran las líneas que debía decir ya que no se acordaba. Como era cada vez más difícil que actuara frente a cámara, llegaron a ponerle un doble de cuerpo en las escenas en las que no se lo veía en su totalidad, y así, maximizar el tiempo en la pantalla.



De hecho, en uno de los últimos proyectos en los que trabajó solo estuvo presente en la filmación tres días, debido a la reducción de su participación en el guión.



La afasia

es una lesión cerebral que pudo haber sido causada por un ACV, un traumatismo de cráneo, tumores, meningitis, encefalitis o intoxicaciones por monóxido de carbono, entre otros problemas. El accidente cerebrovascular es la causa más frecuente y grave a nivel global.