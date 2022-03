Una paliza, dos tiros al aire y de vuelta a prisión

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Cayó este martes, cuando la policía lo encontró merodeando la casa de su víctima y descubrió que en la cintura llevaba una pistola 9 mm. Había salido de prisión este verano.

El "Gringo" Cristian Gastón Carpenzano volvió a quedar detenido esta semana, acusado de golpear a una mujer del barrio Cabal, a la que luego amenazó con un arma de fuego, con la cual efectuó dos tiros al aire frente a su casa. El ex convicto, actualmente de 47 años, se hizo conocido hace más de una década, cuando lo atraparon con una ametralladora, en la casa de un pariente en Cabaña Leiva. En su defensa, le dijo al juez: "Imagínese, salí hace 3 meses (de la cárcel), mire si voy a andar con una pistola".

Más allá de su intento por despegarse del hecho por el que se lo acusa, la fiscal Milagros Parodi adelantó al juez Jorge Patrizi, que solicitará la prisión preventiva para Carpenzano, en una audiencia que se celebrará el sábado 2 de abril, en horario a confirmar, en los tribunales santafesinos.

Este jueves, la representante del Ministerio Público de la Acusación (MPA), le atribuyó al hombre tres hechos delictivos ocurridos en forma sucesiva, entre el lunes 28 y el martes 29 de marzo.

Después del partido

El primero ocurrió la noche del lunes, cuando el acusado llegó hasta una casa de la calle Castañaduy, entre Boneo y Estanislao Zeballos, del barrio Cabal, donde mantuvo una discusión con una una mujer a la que golpeó y le ocasionó lesiones en la nariz, muslo y rodilla derecha.

Horas más tarde, alrededor de la 1.30 de la madrugada siguiente, pasó en una moto por delante de la casa de la víctima, a la que apuntó con un arma de puño cuando ésta se asomó a la ventana. Luego, efectuó dos disparos al aire y escapó.

El día transcurrió sin sobresaltos, pero alrededor de las 22.40 del martes, luego de que finalizara el partido de la Selección Argentina frente Ecuador, la víctima llamó al 911 para alertar que nuevamente Carpenzano se encontraba merodeando la casa.

Una 9 en la cintura

En esas circunstancias fue que una camioneta policial lo interceptó en las inmediaciones y al hacer el cacheo de rutina los uniformados descubrieron que llevaba en la cintura una pistola calibre 9mm de la marca HI Power con numeración suprimida, cargada con 13 cartuchos.

Al momento de la imputativa, la fiscal Parodi le atribuyó la autoría de los delitos de "lesiones leves dolosas agravadas por el contexto de violencia de género"; "amenazas calificadas por el uso de arma de fuego"; y portación ilegítima de arma de fuego de guerra, agravada por poseer antecedentes penales".

Sobre este último cargo, la fiscal aclaró que Carpenzano fue condenado por última vez el 26 de mayo de 2010 por el juez de Sentencia Nº 4 del viejo sistema penal, sanción por la cual recuperó la libertad recientemente.

"Era mi amiga"

Por el lado de la defensa, su abogado particular el Dr. Daniel Rocca, solicitó la palabra para su cliente, en cual "quiere aclarar algunos puntos", dijo.

"A la señora la conozco. Fui hasta la casa, la llamé y como no me atendió me agarró el Comando", dijo, negando la golpiza. "El arma de fuego yo no la tenía, andaba en una moto nada más, fue después del partido", agregó el Gringo al juez Patrizi, que estuvo a cargo de la audiencia. "Imagínese, salí hace 3 meses (de la cárcel), mire si voy a andar con un arma", exclamó.

La fiscal Parodi le preguntó a Carpenzano de dónde conocía a la víctima y éste le contestó que "ella trabaja en Blas Parera, ejerce la prostitución. Era amiga mía, no sé por qué pasó todo esto". Luego negó una relación de "noviazgo", aunque aceptó haber salido "a dar una vuelta o a compartir algo".