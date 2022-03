https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Falleció este jueves a los 95 años el exministro de Industria y del Interior Ángel María Gianola, informó el también nacionalista y actual ministro Luis Alberto Heber en su cuenta de Twitter.

Tenía 95 años Falleció el exministro del Interior de Uruguay Ángel María Gianola Falleció este jueves a los 95 años el exministro de Industria y del Interior Ángel María Gianola, informó el también nacionalista y actual ministro Luis Alberto Heber en su cuenta de Twitter.

Fuentes del Partido Nacional indicaron que el velatorio del exministro será en la empresa Rogelio Martinelli (Canelones 1450) este jueves de 18:00 a 23:00, y mañana de 08:00 a 13:00. El entierro será luego en el Cementerio del Buceo.

"Triste noticia la partida de nuestro querido amigo Ángel María Gianola. Una gran persona de muy vasta trayectoria sirviendo a la Patria y a su Partido. Pero sobre todo una persona de bien, honesta y un ejemplo a seguir. Especialmente saludamos a su familia y amigos. QEPD", tuiteó el secretario de Estado.

"Gran amigo, buen blanco y mejor oriental", destacó el diputado blanco Juan Martín Rodríguez en la misma red social, que recordó que gracias a Gianola comenzó su actividad partidaria hace unos 25 años.





En esa línea se expresó Tomás Teijeiro, inspector general del Trabajo y de la Seguridad Social. "Siempre lo recordaremos. Especialmente por su valentía y determinación para enfrentar al terrorismo y hacer cumplir las leyes y las decisiones judiciales. QEPD", tuiteó.

Gianola nació en 1926 en José Batlle y Ordóñez (Lavalleja) y pasó por múltiples estrados de la actividad política nacional. Abogado de profesión, alcanzó el Ministerio de Industria y Trabajo entre 1960 y 1963 - primer colegiado nacionalista -. Pocos años después, en 1967, llegó a la Cámara de Senadores donde se mantuvo hasta el 27 de junio de 1973, fecha del golpe de Estado.





Tras mantenerse junto a nacionalistas en la década de los 80', aterrizó en el Ministerio del Interior durante la presidencia de Luis Alberto Lacalle Herrera.

Ocupó la cartera entre mayo de 1994 y marzo de 1995. En lapso transcurrieron los sucesos del Hospital Filtro en la noche del 24 de agosto de 1994.

Ese día, el Ministerio del Interior recibió un pedido del Poder Judicial para custodiar el traslado de tres presuntos miembros de la organización terrorista vasca ETA del centro asistencial al Aeropuerto de Carrasco para ser deportados.





Allí se produjo una refriega entre la Policía y manifestantes que terminó con un ciudadano fallecido. En ese entonces fue criticado por la intervención policial, e incluso luego interpelado en la Cámara de Representantes.

En 2017, en la comisión investigadora de Diputados sobre el espionaje militar en democracia, declaró: "Me he arrepentido de muchas cosas, menos de eso", respondió, cuando se le preguntó si había algo que no haría si viviera aquella noche otra vez.