Flor Vigna dijo que con Luciano Castro descubrió el sexo y...¡hay memes!

La cantante brindó detalles de la intimidad con el actor y aseguró que “no deja de aprender de él”. Además, habló de su expareja, Nicolas Occhiato, quien no tardó en responder, así como los usuarios de Twitter.

En una reciente entrevista, Flor Vigna habló como nunca y sin tabúes de su romance con Luciano Castro y de cómo es el sexo con el actor. Además, la cantante se refirió a su actual relación con Nicolás Occhiato.

Fue en un diálogo con el portal Teleshow, donde Vigna dejo a más de uno con la boca abierta al reflexionar sobre su noviazgo con el ex de Sabrina Rojas. En una primera instancia, Flor contó cómo era antes de su relación con Castro: "Yo no descubrí nada del sexo hasta después de los 25 años. Apenas sabía hacer un misionero. Y admito que fue una responsabilidad mía”. Y reveló: “Entre amigas coincidimos que después de algún tiempo sola es normal volver a tener vergüenza de estar desnuda en frente de alguien. Es como un recomenzar. Y tal vez fue así que redescubrí ese universo. Me redescubrí a mí misma por un nuevo amor”.

Luego, contó detalles de su intimidad con su actual pareja: “Pasó con Lucho. Cuando él me dijo: ´Qué lindo que es ese lunar que tenes ahí´, yo me enamoré de ese lunar. De un lunar al que jamás le había puesto atención. La conexión con otro, con su mirada, con su piel, te hace percibirte de otra forma. Y todo, hasta el entrelazamiento de los cuerpos, comienza a tener otra connotación. El morbo te resulta banal y lo que sentís, lo que pasa entre los dos, pasa a ser místico”. “Lucho tiene algo muy lindo. De cuidado, de preguntar qué quiero y necesito”, resaltó. Y aseguró: “Me enseñó a amarme y a que yo también puedo ser mimada... Un día me miró desnuda y me dijo: ´Nunca te operes´. No dejo de aprender de él y de sus miradas”. “Miro a Lucho y pienso: ´Yo te conozco de otra vida´. Tenemos demasiado en común”, añadió después.

Luciano Castro, mientras, reaccionó de forma insólita cuando lo consultaron al respecto en vivo en Socios del Espectáculo. "No sé lo que dijo Flor. Miedo", le respondió el actor a Karina Iavícoli respecto de la graciosa polémica hot de la que era protagonista junto a Nico Occhiato, y de la que aseguró no estar enterado. Por eso, el actor de El Primero de Nosotros le preguntó con humor a la panelista: "¿Qué dijo Flor? ¿se reencontró con Nico?". Una vez en tema, Luciano Castro desdramatizó las confesiones de Flor Vigna: "No es nada que no le pase a una pareja que hace seis o siete meses que están juntos".

¿Y Nico Occhiato?

Consultada sobre el conductor, con quien supo estar alrededor de siete años, con idas y vueltas, manifestó: “Creo que me equivoqué. Que nos equivocamos... En su momento cometí el error de vivir para el otro. Estaba tan convencida de que era el hombre de mi vida que di todo y más. Pensar que nada tiene sentido sin el otro. Ves que es todo o nada con esa persona y eso es realmente muy peligroso”.

“Hoy, Nico y yo estamos en un gran momento. Hablamos mucho por temas de laburo y tenemos súper claro que vivimos siete años muy lindos y que las últimas dos veces que volvimos no fueron necesarias. Hoy no puedo decir que somos amigos como con Tavito, por ejemplo, pero sí que si necesita algo yo estaré ahí. Y viceversa”, añadió. Por último, Flor cerró: “Eso es también lo que me gusta del vínculo entre Lucho y Sabri. Es fundamental mantener el respeto y la buena comunicación con quienes fueron muy importantes en nuestras vidas”, señala. “Lucho y yo tenemos otra frase de cabecera: 'Hablando seremos enormes'”.

Por su parte, en un móvil con Socios del Espectáculo (El Trece), Nicolás Occhiato fue consultado acerca de las recientes declaraciones de Flor Vigna, en las cuales reveló detalles de su vida íntima, y este reaccionó de manera incómoda. “¿Qué opinás de las últimas declaraciones de Vigna?”, le preguntó el movilero. A lo que el conductor, respondió: “Me parece espectacular, ¿qué querés que te diga?”.

No conforme con su respuesta, el cronista siguió indagando: “¿Cómo lo llevas, te mueve o afecta algo?”. Y Occhiato aseguró: “No, para nada. Me pone contento que esté muy bien”. Luego, ante la pregunta de cómo se encuentra a nivel sentimental, Nicolás sentenció: “Estoy soltero, estoy tranquilo y elijo a veces no hacer tan públicas algunas cosas, prefiero guardármelas para mí”.

Hay memes

Mientras, como ocurre siempre en estos casos, los usuarios de Twitter reaccionaron con memes de distintos tenores a la historia:

Flor Vigna diciendo que encontró otro tipo de conexión en el sexo con Luciano Castro... pic.twitter.com/3ES9F4nqgq — Gimena no, Gime (@GimeMC8) March 31, 2022

Luciano Castro, Flor Vigna, descripción gráfica: pic.twitter.com/qaV0P5oCjd — Creed Bratton  (@CreedBrattonok) March 31, 2022

Flor Vigna & Luciano Castro (out of context) pic.twitter.com/SvmbdV9hin — ☽ Nyx ☾ (@oddnoctem) March 31, 2022