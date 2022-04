Francisco Cerúndolo quiere seguir haciendo historia en Miami

El tenista argentino Francisco Cerúndolo enfrentará este viernes al noruego Casper Ruud en una de las semifinales del Masters 1000 de Miami, Estados Unidos, que se desarrolla sobre superficie rápida y repartirá premios por 8.584.055 dólares.



Cerúndolo, de 23 años y ubicado en el puesto 103 del ranking mundial de la ATP, protagoniza en Miami la mejor semana de su carrera e intentará dar un paso más ante el noruego Ruud (8), campeón este año del Argentina Open y vencedor del alemán Alexander Zverev (4) en cuartos de final.



La primera semifinal entre Cerúndolo y Ruud se jugará a partir de las 14 (hora de la Argentina) y será televisada por ESPN y la plataforma Star +.



La otra semifinal se jugará a partir de las 20 y tendrá como protagonistas al polaco Hubert Hurkacz (10), campeón vigente, y el ascendente español Carlos Alcaraz (16).



Hurkacz eliminó al ruso Daniil Medvedev (2), máximo favorito al título, al ganarle por 7-6 (9-7) y 6-3, con lo que además le impidió volver al número 1 del ranking mundial.



Alcaraz, por su parte, dio vuelta el resultado ante el serbio Miomir Kecmanovic (48), entrenado por el cordobés David Nalbandian, y se impuso por 6-7 (5-7), 6-3 y 7-6 (7-5).



En cuanto a Cerúndolo, hilvanó cinco triunfos consecutivos ante el neerlandés Tallon Griekspoir (57), el estadounidense Reilly Opelka (18), el talentoso francés Gael Monfils (24), el norteamericano Frances Tiafoe (31) y el italiano Jannik Sinner (11).



Si bien había sido finalista en la edición 2020 del Argentina Open y semifinalista este año en el ATP 500 de Río de Janeiro, la actuación de Cerúndolo en Miami supera todo lo anterior, por tratarse de un Masters 1000 y en superficie rápida, con una campaña comparable con la del tandilense Juan Martín Del Potro en 2018 cuando cayó en 'semis' ante el local John Isner.



El torneo, que luego de haberse jugado durante 32 años en el Crandon Park de Key Biscayne se mudó en 2019 al Hard Rock Stadium, el estadio de los Miami Dolphins de la NFL, tuvo como primer campeón en la nueva sede al suizo Roger Federer, mientras que en 2020 no se jugó por la pandemia de coronavirus.



El Masters 1000 de Miami se juega en forma paralela con el de la WTA, que consagró finalistas a la polaca Iga Swiatek y a la japonesa Naomi Osaka, quienes se enfrentarán por el título esta sábado.



Swiatek (2), campeona del Masters 1000 de Indian Wells hace 12 días y nueva número uno del mundo a partir del 4 de abril, venció en semifinales a la estadounidense Jessica Pegula (21) por 6-2 y 7-5.



Osaka (77), superó en "semis" a la suiza Belinda Bencic (28) por 4-6, 6-3 y 6-4.

