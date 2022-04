https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Explotando las redes

Harry Styles presentó "As it Was", el primer tema de su nuevo álbum

Estrena “Harry’s House”, disco que será lanzado oficialmente el 20 de mayo. El artista brindará este año dos shows en Argentina por el "Love On Tour".

Crédito: Gentileza

Luego de la gran expectativa que se generó con el anuncio de la canción, Harry Styles publicó “As it Was” y revolucionó las redes sociales como lo hace habitualmente. Este es su primer sencillo de su tercer y nuevo álbum “Harry’s House”, el cual se presentará completamente el próximo 20 de mayo. Todo se da en la previa de su gira "Love On Tour", dentro de la cual ya aseguró dos presentaciones en Argentina. Serán el 3 y 4 de diciembre de este 2022. Las 120.000 entradas ya se encuentran agotadas. Además, iniciará su tour en su Reino Unido natal y estará en otras 32 ciudades de Europa y América Latina. Styles, de 28 años, no solamente gozó del éxito de One Direction sino que expandió ese suceso a sus dos álbumes en solitario, publicados en 2017 y 2019: “Harry Styles” (2017), que contó con los hits "Sign of the Times", "Two Ghosts" y “Kiwi"; y, dos años más tarde, "Fine Line", con singles como "Watermelon Sugar" y "Adore You”. El oriundo del condado de Worcestershire también se ha volcado a la actuación, con un papel en “Dunkerque” de Christopher Nolan en 2017 y otro como Eros en la reciente “Eternals”, luego del cual se espera que participe de más filmes de Marvel en el futuro.

