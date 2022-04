Denuncian a un fotógrafo por abuso sexual en Rosario

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Una joven rosarina contó que contrató a un supuesto profesional para una sesión de imágenes pero que el hombre se propasó con manoseos, exhibicionismo y amenazas. Luego aparecieron otras supuestas víctimas del acusado.

Marina es una joven instagramer de Rosario que decidió denunciar a un fotógrafo por abuso sexual y amenazas y su caso destapó varios otros con el mismo acusado en la mira.

“Habíamos pactado una sesión de fotos de desnudo y en ropa interior, él se dedica a eso. Él me acomodaba la posición y no tenía por qué tocarme, me terminó manoseando. Y veo también que tenía una erección y su miembro fuera del pantalón. Me quedé shockeada porque supuestamente era alguien profesional”, contó la mujer a El Tres.

Dijo que además el hombre intentó practicarle sexo oral y cuando ella lo confrontó, él se disculpó con total naturalidad como si no hubiera pasado nada. Además, la amenazó que si contaba lo sucedido, él iba a difundir sus imágenes, de acuerdo a la versión de Marina.

Dijo además que “un montón de otras chicas pasaron por una situación similar, con abusos y extorsiones”. De hecho, muchas comentaron su publicación en Instagram, que está respaldada por una denuncia formal en Fiscalía. Y agregó: “Sabemos que también vende el contenido sin consentimiento, lo cual es bastante grave y esperamos que se haga justicia”.