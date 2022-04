Carlos Targaglia: "Fue una guerra innecesaria"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Así lo expresó el ex combatiente Carlos Tartaglia, presidente del Centro y Museo de los veteranos de la guerra de Malvinas de Rafaela y la Región. Afirma que se llegó al enfrentamiento porque "algo había que hacer". Con angustia también recuerda lo doloroso que fue el abandono que sufrieron después y a pesar del reconocimiento de la sociedad, aún luchan por prestaciones básicas como la salud.

Por Juan Carlos Scalzo

"Fuimos hombres que ocultaron, hombres con vergüenza de decir lo que éramos, combatientes de Malvinas. Porque más de uno nos llamaba los loquitos de la guerra, sin saber que con la sangre derramada se conseguía la democracia en nuestro país. Y nada fue como antes, la posguerra terminó siendo más dura todavía: más de 400 suicidios por falta de protección y por olvido. Los fantasmas de la guerra van y vienen por nuestra mente", afirmó de entrada el ex combatiente con pesar y con orgullo a la vez, definiendo la penuria de un tramo importante de su vida, que se replicó en tantos otros que pudieron salir con vida de la guerra.



Tartaglia recibió a Mirador Provincial en el Centro y Museo de veteranos de Malvinas, un lugar que impacta por la cantidad de pertrechos militares que están a la vista y estremece de pensar que cada uno seguramente estuvo atado a la historia de alguien que arriesgo o dio su vida en la contienda militar.



"En nuestro centro somos actualmente 39 veteranos otros 7 fallecieron en estos años", comenta Tartaglia para luego retrotraerse en los momentos aciagos y extremos que atravesó en el Atlántico sur. "A mí me tocó en la Armada, estuve dos meses de instrucción en la base de Campo Sarmiento (Chubut) y luego me destinaron al portaaviones 25 de Mayo, que era el único buque de esas características en el país y fue la insignia de la flota de mar. Con esa nave fuimos parte de la Operación Rosario, que sirvió para recuperar Malvinas. Estuvimos sobre las Islas, pero no pisamos tierra porque los aviones que teníamos le daban apoyo al desembarco que hicieron los que estaban en Cabo San Antonio, en Santísima Trinidad y los buzos tácticos que estaban el submarino ARA Santa Fe. Tampoco nos podíamos acercar mucho por el calado, de todas formas los que hacen el trabajo son los aviones, que fueron en los que descansó nuestro poderío", comenzó contando el veterano con orgullo en sus palabras.





Otra pudo ser la historia



"Después del desembarco -continuó-, el 4 o 5 de abril volvimos a puerto, toda la flota regresó. Un par de días después salimos de recorrida y el 9 de abril ya estaba en la zona un submarino nuclear inglés y nos tenían en la mira, éramos su objetivo, tenían que hundirnos porque el portaaviones era considerado una amenaza".



Por esa razón estuvieron muy cerca de ser blanco de la armada británica, situación que todavía vive con ansiedad y mucha adrenalina corriendo por su cuerpo. "Volvimos a puerto, el 13 o 14 de abril, nos reabastecimos y por esos días ya se empezó a saber que los ingleses estaban viniendo. Cuatro días después salimos al mar nuevamente, y volvieron a tenernos en la mira. Por documentos de la guerra que se conocieron después nos enteramos que el comandante pidió la autorización para dispararnos pero desde la superioridad se la negaron", relató Tartaglia.



"El 1° de mayo un tracker (avión de guerra antisubmarina) nuestro sale a recorrer y se encuentra con la flota inglesa, da aviso y se resuelve hacer un ataque de pinzas entre el crucero Belgrano y nosotros. Se prepararon 6 cazabombarderos con cuatro bombas cada uno, que iban a salir a la madrugada, pero ese día el tiempo era adverso y se postergó. Para ese momento la flota británica ya tenía órdenes de atacar al portaaviones o a otro buque. Fue ahí que el submarino "Conqueror" encontró al Belgrano y lo torpedeó", rememoró con desazón en sus ojos por la pérdida de vidas que produjo el ataque.



La tragedia hubiera sido de una magnitud escalofriante si en lugar del crucero el que se ponía a tiro de los ingleses hubiera sido el ARA Santa Fe: "éramos 1.509 marineros en el portaaviones y más allá de las bombas y municiones que llevaban transportábamos miles de litros de combustibles para los aviones más el fuel oil del portaaviones así que si nos pegaban uno o dos torpedos el buque explotaba todo. No se salvaba nadie".



"Uno es consciente de lo que pasó en tierra, pero en el agua también corrimos riesgo y eso se vio con el crucero Belgrano que en 15 minutos murieron 323 soldados", dijo mortificado y con el horror de la guerra todavía en sus gestos.



-¿Cómo se vivieron esos primeros momentos de lo que en principio fue una gesta?



-Éramos chicos, de entre 18 y 20 años. Nunca nadie nos dijo nada adonde nos llevaban. Cuando salimos para la recuperación de Malvinas, el 28 de marzo, para nosotros era una navegación más, algo rutinario. Habíamos observado mucho movimiento en el puerto, soldados que iban y venían, que subían y bajaban, Infantes de Marina, tráfico de camiones de combustible, pero no nos imaginábamos nada. Pensábamos que tal vez en lugar de una semana salimos a navegar un mes. Pero al día siguiente de haber zarpado el comandante nos comunica a todos los tripulantes, por altavoz, que íbamos a recuperar Malvinas, que íbamos a pasar a la historia. En ese momento lo tomamos con mucho orgullo más allá de que a nadie se le cruzaba por la cabeza que entraríamos en guerra. Tampoco nos imaginábamos lo que era una guerra. Se tomó Malvinas y, al principio, no es que hubo festejo, pero sí gran alegría. Nadie pensaba que los ingleses vendrían porque estaban a 12 mil kilómetros, pero estaban en conocimiento de los planes de nuestro gobierno y ya estaban en viaje.





"Innecesario"



-Y 40 años después, ¿qué reflexión hacés?



-Después de tanto tiempo vemos que la guerra fue algo innecesario y para nosotros no se tendría que haber hecho, pero en esos momentos se estaban por cumplir 150 años de un tratado que no se cumplió y algo había que hacer y optaron por una guerra. El sufrimiento que vino después fue terrible muy doloroso porque vinieron esos 10 años de abandono en los que murieron muchos más compañeros que los que cayeron en el campo de batalla por suicidios, enfermedades, problemas psicológicos, falta de atención. Fue muy triste también la "desmalvinización" que se impuso tan es así que terminó la guerra y en los medios solo se hablaba del Mundial de España (un día después de su comienzo, Argentina firmaba la rendición). Los años fueron pasando y de a poco la sociedad nos fue reconociendo, los gobiernos también. Menem empezó y después Néstor Kirchner nos dio la obra social de PAMI, nos dio la 191 en el 2004, que fue una gran ayuda para todos los veteranos, pero después siguieron pasando los años y volvimos a renegar. Sin ir más lejos el otro día (16 de marzo) hicimos (delegaciones de 20 provincias) una marcha a PAMI en Buenos Aires y fuimos reprimidos por la policía, solamente por ir a pedir salud, la misma que nos dio Néstor Kirchner porque hoy en PAMI es manejado por kirchneristas, no es gente extraña. Si bien no es una Ley, es una Resolución de Gobierno y pretendemos que la respeten. La resolución dice que no tenemos médico de cabecera, pero tenemos odontología, traumatología, psicólogo y no tenemos nada de eso porque estaría cortado para los veteranos. En Rafaela igualmente nos arreglamos porque tenemos muy buena relación con la gente de PAMI y encontramos soluciones, pero de acá para el norte no tienen prestaciones. No lo puedo entender: nos reprimieron por pedir salud".