Este jueves En una noche porteña, Juariu y Mica Viciconte se llevaron las últimas estrellas de "MasterChef Celebrity"

Quedan muy pocos programas para conocer al ganador de esta edición de MasterChef Celebrity. Los participantes hacen un enorme esfuerzo por no bajar el nivel de su trabajo, pero varios cometieron errores que no son propios de quienes llegaron tan lejos. Mica Viciconte, por otro lado, se volvió más competitiva que nunca, al punto de denunciar a Juariu de copiarle el plato.

El desafío de este jueves fue un homenaje a la Ciudad de Buenos Aires. Los cocineros tuvieron que preparar platos que sean típicos de la gastronomía porteña, y al principio se sintieron abrumados por la cantidad de posibilidades. Luego de una visita al mercado en la que se llevaron de todo, Mica y Juariu eligieron una receta dulce.

A pocos minutos de iniciada la etapa de elaboración, Damián Betular se acercó a la mesa de la intagrammer, quien le explicó que iba a preparar un flan. Mica escuchó la conversación y se sobresaltó al ver que estaban haciendo lo mismo. Juariu se preocupó de darle un toque diferente a una receta tan tradicional y le sumó coco, lima y tahini.

A continuación, el chef visitó a Mica, quien en un susurró comentó: “¡Se copió!”, mientras señalaba a Juariu. Betular se sorprendió y luego se enojó por la coincidencia: “Con la cantidad de postres porteños que hay, que las dos hagan flan me parece cualquier cosa. Piensen bien lo que van a hacer”. Juariu le propuso a su compañera cambiar de plato, pero Mica se lo cedió y se puso a trabajar en algo ligeramente diferente: una tarantela.

Más tarde fue Santiago del Moro a conversar con la ex Combate sobre la acusación: “Juariu me copió a mí, obvio. Siempre vas a escuchar esa respuesta”, dijo entre risas. Pero luego habló más en serio y reconoció que se trató de una simple casualidad. Juariu escuchó la conversación que estaban teniendo y se defendió. Mica se armó de paciencia y le explicó que no la estaba acusando: “Juariu ya me viene a atacar, estoy hablando bien ya está, no pasa nada. Resolvamos para que nos vaya a las dos bien, a mí un poquito mejor”, comentó en un insert.

Sin embargo, su expectativa no se cumplió. El flan de Juariu se llevó la estrella de noche por su originalidad, textura y sabor, y Mica deberá regresar el domingo para defender su lugar.